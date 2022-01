Filmes de 2022: os lançamentos que vão enlouquecer os fãs de cinema

Após dois anos sombrios para a indústria cinematográfica — provocados pela pandemia do novo coronavírus —, 2022 promete reverter o esvaziamento dos cinemas de forma definitiva. Com filmes para todos os gostos, que vão de cinebiografias dramáticas a blockbusters de herói, a sétima arte reserva ótimas surpresas para o público.

Uma delas é a aguardada sequência de Avatar, que deve sair do papel após longos treze anos. E para quem está de olho na temporada de premiações, obras como Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson e Spencer — aguardada produção sobre um dos períodos mais melancólicos da vida de princesa Diana — estarão em cartaz dentro de algumas semanas.

Mas calma, que as coisas não param por aí. Confira a seguir, os lançamentos cinematográficos que você não pode perder de jeito nenhum nos próximos doze meses:

Pânico

Pânico é, sem sombra de dúvidas, uma das franquias mais icônicas do terror. E agora, os cineastas Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que estão por trás do elogiado Casamento Sangrento, revivem a saga em grande estilo. Para melhorar, Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette irão reprisar os seus papéis icônicos no quinto capítulo da saga. Não tem como perder.

Data de lançamento: 13/01

Eduardo e Mônica

Após inúmeros adiamentos, Eduardo e Mônica finalmente está chegando às telonas. Protagonizado por Gabriel Leone (Verdades Secretas) e Alice Braga (Elysium), o longa conta a história de um casal que se conhece durante uma festa estranha, repleta de convidados inusitados. E claro, todo o roteiro é baseado na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana.

Data de lançamento: 20/01

Licorice Pizza

Sempre que Paul Thomas Anderson anuncia um novo projeto, as expectativas atingem níveis altíssimos. E com Licorice Pizza, isso não seria diferente. Quatro anos após o lançamento do elogiado Trama Fantasma (2017), o cineasta retorna com uma produção que aborda os encantos e desilusões acerca dos primeiros amores. Com altos índices de aprovação em agregadores de crítica como Rotten Tomatoes e Metacritic, o filme vem sendo apontado como um dos mais emblemáticos na filmografia do diretor. Será que vem Oscar por aí?

Data de lançamento: 20/01

O Beco do Pesadelo

Quando pensamos nos principais diretores deste século, Guillermo Del Toro definitivamente vem à mente. E agora, o icônico cineasta mexicano reúne um grande elenco — que inclui Bradley Cooper, Cate Blanchett e Toni Collette — para criar mais um suspense fantasioso. Na trama de O Beco do Pesadelo, um jovem vigarista se envolve com uma psiquiatra corrupta para manipular as pessoas. Contudo, a profissional acaba se voltando contra ele, provocando um intenso jogo de gato-e-rato.

Data de lançamento: 27/01

Spencer

Não há lançamento neste ano que englobe moda, história e escândalos reais como Spencer. O projeto — que retrata um dos períodos mais conturbados na vida de Princesa Diana — está dando o que falar desde a sua estreia no Festival de Veneza. E para completar, Kristen Stewart — que vem sofrendo uma injusta onda de rejeição em sua carreira desde que atuou em Crepúsculo (2008) — é uma das favoritas para abocanhar o Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho no filme.

Data de lançamento: 03/02

Os Olhos de Tammy Faye

Falando em candidatas para a estatueta de Melhor Atriz no Oscar deste ano, não podemos deixar de citar Jessica Chastain, que estrela a cinebiografia Os Olhos de Tammy Faye. A obra acompanha a criação da maior rede de radiodifusão religiosa do mundo. Porém, mesmo com tamanho sucesso, o que não faltaram foram escândalos e rivais dispostos a derrubar o império construído por Tammy ao lado de seu marido, Jim Bakker.

Data de lançamento: 17/02

The Batman

Robert Pattinson como o Homem-Morcego é algo que poucos esperavam. E apesar do anúncio da escalação do astro ter gerado reações mistas por parte do público, o primeiro teaser do blockbuster da DC fez com que a maior parte das críticas precoces terminassem. Imponente e extremamente fiel aos quadrinhos, a performance do ator promete figurar entre as melhores do ano. Aliás, quem assistiu ao longa afirmou que, diferente dos filmes anteriores, o novo Batman deve entregar uma atmosfera sombria, brutal e repleta de suspense.

Data de lançamento: 04/03

The Northman

Quem assistiu A Bruxa e O Farol sabe que Robert Eggers é um mestre em criar narrativas sombrias, poéticas e visualmente magníficas. E pelo visto, The Northman continuará mantendo este padrão de qualidade. Descrito como um épico de vingança que mescla elementos místicos e nórdicos, o projeto traz Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård e até mesmo Bjork no elenco.

Data de lançamento: abril de 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está sendo vendido como o primeiro “filme de terror” da Marvel. E apesar de Novos Mutantes não ter conseguido realizar essa fusão de gêneros de maneira bem-sucedida, o ambicioso longa protagonizado por Benedict Cumberbatch está em boas mãos.

O cineasta Sam Raimi — famoso por comandar obras célebres como Evil Dead e o Homem-Aranha de Tobey Maguire — dirige a continuação de Doutor Estranho (2016), que acompanha Stephen Strange tentando reverter alterações temporais potencialmente fatais para a humanidade.

Data de lançamento: 06/05

Thor: Love and Thunder

Taika Waititi (Jojo Rabbit) comanda o quarto capítulo da franquia Thor. Além de ter a presença ilustre de Natalie Portman no elenco, Christian Bale interpretará um poderoso vilão dos quadrinhos na produção: Gorr. A sinopse oficial ainda não foi liberada, porém, a previsão de estreia continua para julho deste ano.

Data de lançamento: 08/07

Pantera Negra: Wakanda Forever

Com o triste falecimento de Chadwick Boseman, muitas dúvidas foram criadas acerca da sequência de Pantera Negra. Mas diferente do que muitos pensavam, a Marvel não irá utilizar hologramas do astro falecido. Para a continuação, o estúdio trará protagonismo para a personagem Shuri (Letitia Wright), irmã de T’Challa na história. Além disso, o segundo volume da saga deve explorar ainda mais as riquezas culturais e tecnológicas de Wakanda.

Data de lançamento: 10/11

Avatar 2

Treze anos após o lançamento de Avatar (2009), parece que James Cameron finalmente conseguirá tirar a aguardada continuação do papel. Antes tarde do que nunca, né? Por enquanto, a data de estreia permanece marcada para dezembro deste ano. Entretanto, a complexidade da produção e a disseminação de novas variantes da Covid-19 podem fazer o público esperar ainda mais pelo resultado final.

Data de lançamento: 15/12