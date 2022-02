BAFTA 2022: indicados ao “Oscar britânico” trazem recordes femininos

Os indicados ao BAFTA – popularmente conhecido como o Oscar britânico – foram revelados nesta quinta-feira (3) e podem ser considerados surpreendentes. Neste ano, a edição conta com o maior número de mulheres indicadas em cinco anos (70, no total), reflexo das mudanças realizadas nos votantes da cerimônia ao final de 2020.

Nicole Kidman, Kristen Stewart e Olivia Colman foram esnobadas na categoria de Melhor Atriz. Com isso, Lady Gaga se torna a única estrela a ser indicada a todas as maiores premiações de cinema deste ano: Critics Choice Awards, Globo de Ouro e Screen Actors Guild. Na categoria Melhor Ator, Will Smith recebe sua primeira indicação à cerimônia pelo filme King Richard: Criando Campeãs. Ele, aliás, não é o único: 19 dos atores indicados são estreantes no BAFTA.

Os filmes de destaque ao prêmio, com maior número de indicações, são Duna (11), seguido de Ataque dos Cães (8) e Belfast (6). Um detalhe que não passa despercebido e pode causar estranheza em quem não costuma acompanhar a premiação é a divergência entre os indicados às categorias de Melhor Filme e Melhor Diretor, com longas totalmente diferentes. Isso acontece porque, na primeira, todos os membros do BAFTA podem votar. Já na segunda, há um comitê específico de votação. De qualquer forma, Jane Campion (Ataque dos Cães) foi reconhecida e fortalece suas chances de levar o Oscar de direção em 2022, um ano após a vitória histórica de Chloé Zhao por Nomadland.

Confira a lista completa:

Melhor Filme

Belfast

Não Olhe Para Cima

Duna

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

Melhor Filme Britânico

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Todos Estão Falando sobre Jamie

Casa Gucci

Noite Passada em Soho

007 – Sem Tempo Para Morrer

Identidade

Melhor Direção

Aleem Khan – After Love

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Audrey Diwan – Happening

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Ataque dos Cães

Julia Ducournau – Titane

Melhor Atriz

Lady Gaga – Casa Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – No Ritmo do Coração

Renate Reinsve – A Pior Pessoa do Mundo

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Identidade

Melhor Ator

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – Ataque dos Cães

Leonardo DiCaprio – Não Olhe Para Cima

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard: Criando Campeãs

Melhor Atriz Coadjuvante

Caitríona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – A Filha Perdida

Ariana DeBose – Amor, Sublime Amor

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard: Criando Campeãs

Ruth Negga – Identidade

Melhor Ator Coadjuvante

Mike Faist – Amor, Sublime Amor

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – No Ritmo do Coração

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – Ataque dos Cães

Kodi Smit-McPhee – Ataque dos Cães

Melhor Estreia britânica em roteiro, direção ou produção

After Love – Aleem Khan (roteiro/direção)

Boiling Point – James Cummings (roteiro), Hester Ruoff (produção)

Vingança & Castigo – Jeymes Samuel (roteiro/direção)

Keyboard Fantasies – Posy Dixon (direção), Liv Proctor (produção)

Identidade – Rebecca Hall (roteiro/direção)

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Drive My Car (Japão)

A Mão de Deus (Itália)

Madres Paralelas (Espanha)

Pequena Mamãe (França)

A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

Melhor Documentário

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul

Melhor Filme de Animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Continua após a publicidade

Melhor Roteiro Original

Aaron Sorkin – Apresentando os Ricardos

Kenneth Branagh – Belfast

Adam McKay – Não Olhe Para Cima

Zach Baylin – King Richard: Criando Campeãs

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Melhor Roteiro Adaptado

Sian Heder – No Ritmo do Coração

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Denis Villeneuve – Duna

Maggie Gyllenhaal – A Filha Perdida

Jane Campion – Ataque dos Cães

Melhor Trilha Sonora Original

Apresentando os Ricardos

Não Olhe Para Cima

Duna

A Crônica Francesa

Ataque dos Cães

Melhor Elenco

Boiling Point

Duna

A Mão de Deus

King Richard: Criando Campeãs

Amor, Sublime Amor

Melhor Fotografia

Duna

O Beco do Pesadelo

007 – Sem Tempo Para Morrer

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Melhor Edição

Belfast

Duna

Licorice Pizza

007 – Sem Tempo Para Morrer

Summer of Soul

Melhor Design de Produção

Cyrano

Duna

A Crônica Francesa

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

A Crônica Francesa

O Beco do Pesadelo

Melhor Maquiagem e Cabelo

Cruella

Cyrano

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Som

Duna

Noite Passada em Soho

007 – Sem Tempo Para Morrer

Um Lugar Silencioso II

Amor, Sublime Amor

Melhores Efeitos Visuais

Duna

Free Guy: Assumindo o Controle

Ghostbusters: Mais Além

Matrix Resurrections

007 – Sem Tempo Para Morrer

Melhor Curta de Animação Britânico

Affairs of the Art

Do Not Feed the Pigeons

Night of the Living Dread

Melhor Curta Britânico

The Black Cop

Femme

The Palace

Stuffed

Three Meetings of the Extraordinary Committee

Prêmio Rising Star (Revelação – Voto Popular)

Ariana DeBose

Harris Dickinson

Lashana Lynch

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee