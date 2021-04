Assista a filmes indicados ao Oscar disponíveis no streaming

A 93ª cerimônia do Oscar está chegando! O evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood acontecerá neste sábado (25), em Los Angeles, de forma presencial. Assim como no Grammy, apenas os apresentadores, os indicados e seus convidados poderão ficar nos pontos de transmissão.

Além da organização, a pandemia impactou na escolha dos indicados. A lista de concorrentes consolidou a ascensão das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Apple TV e tantas outras. Com o fechamento dos cinemas, as grandes produções ganharam espaço dentro dos lares por meio destas plataformas.

Se você ainda não assistiu às produções que estão concorrendo a pelo menos uma indicação ao Oscar, aproveite os próximos dias para colocar sua lista de filmes em dia.

Veja algumas produções disponíveis nas plataformas de streaming:

Mank

Campeão de indicações, o longa está concorrendo a – incrivelmente – 10 estatuetas. O filme, que teve seu lançamento em 2020, expressa a visão do diretor, David Fincher, sobre a história de Cidadão Kane e pode ser encontrado na Netflix.

Nomadland

Dirigido por Chloé Zhao, o filme recebeu seis indicações e já é considerado um dos favoritos ao Oscar. O longa também foi reconhecido por outros prêmios importantes como Leão de Ouro, Globo de Ouro, BAFTA, Critic’s Choice Award. Nomadland estava com estreia nos cinemas brasileiros prevista para o dia 15 de abril, mas, enquanto as salas não podem ser abertas, o filme pode ser encontrado na plataforma Hulu para assistir em casa com segurança.

Os 7 de Chicago

Indicado a seis categorias do prêmio, o filme já teve seu roteiro reconhecido como o melhor no Globo de Ouro. A história mostra sete jovens que foram acusados de conspiração contra o governo estadunidense após um protesto em Chicago contra a guerra do Vietnã. O longa, que é uma produção da Netflix, ainda pode ser encontrado na plataforma.

Soul

Há quem afirme que esta animação jamais será apenas para o público infantil pelas profundas reflexões que proporciona. Soul, que está concorrendo a três categorias do Oscar, pode ser assistido na plataforma do Disney+.

O som do silêncio

O longa traz a inclusão e superação como pauta, mostrando a vida de um jovem que toca bateria em uma banda de heavy metal e está aos poucos perdendo a audição. Indicado a seis categorias da premiação, o filme pode ser encontrado na Amazon Prime Video.

A voz suprema do Blues

Disponível na Netflix, A voz suprema do Blues concorre em cinco diferentes categorias. O filme é perfeito para os amantes de Blues, além de ser uma despedida ao saudoso Chadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra, indicado como melhor ator, mesmo após a sua morte. A produção também conta com ninguém menos que Viola Davis, também concorrente ao prêmio de melhor atriz.

A caminho da Lua

Indicado à categoria de melhor animação, o filme traz uma temática muito sensível e emocionante em um visual colorido. Uma produção original da Netflix, o longa pode ser encontrado na plataforma.

Mulan

Sem dúvidas um dos filmes mais esperados do ano de 2020, Mulan não teve sua estreia nos cinemas, como o planejado pela produtora e esperado pelos fãs, mas ainda assim foi indicado para duas categorias do Oscar. O live action da famosa animação de 1998 está disponível na Disney+.

Uma noite em Miami

Dirigido por Regina King, o filme foi indicado para três categorias do Oscar. O longa está disponível no Amazon Prime Video e traz a história do lutador de boxe da categoria de peso-pesado, Cassius Clay, o Muhammad Ali.

Relatos do mundo

Protagonizado por Tom Hanks e indicado para quatro categorias, inclusive a de Melhor Filme, o longa é mais uma das produções da Netflix na lista do Oscar. Ainda disponível na plataforma, é uma boa escolha para quem curte o estilo western.

“Dois irmãos: Uma jornada fantástica”

Há quem teve sorte de assistir esse filme da Disney ainda nas salas de cinema, visto que estreou antes do agravamento da pandemia no Brasil. A animação traz a história de dois irmãos elfos em um mundo cheio de magia. O longa está disponível na plataforma do Disney+.

Emma

Indicado para duas estatuetas, o filme é baseado em um dos clássicos da escritora Jane Austen e mostra uma visão de vanguarda. Emma Woodhouse foge da ideia de casar, mas tenta unir vários casais ao longo da trama. Emma pode ser encontrado na plataforma do Telecine Play e também no YouTube.

Pieces of a woman

A história de uma mãe que perdeu seu bebê é a temática deste filme, que concorre na categoria de Melhor Atriz graças à atuação de Vanessa Kirby. Produção original da Netflix, o filme, que estreou em 2020, ainda pode ser visto na plataforma.

Meu Pai

Também indicado a seis estatuetas, o longa, que estava com estreia agendada para 8 de abril, mas deverá ganhar uma nova data para quando os cinemas retornarem, pode ser encontrado na Apple TV ou no YouTube, Now e Google Play.

Wolfwalkers

Baseado no folclore irlandês, o concorrente da categoria Melhor Animação no Oscar é uma produção original da Apple e pode ser encontrado na Apple TV.

Estados Unidos vs. Billie Holiday

O filme, que traz a biografia da cantora e compositora Billie Holiday, concorre ao prêmio de Melhor Atriz por causa da atuação de Andra Day. Estados Unidos vs. Billie Holiday pode ser encontrado na plataforma Hulu.

Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca

Disponível na Netflix, o longa, que concorre à estatueta de melhor animação, é uma continuidade da história deste adorável carneiro.

Borat: fita de cinema seguinte

Maria Bakalova, atriz coadjuvante que concorre nesta categoria, é uma das estrelas dessa comédia disponível na plataforma Amazon Prime Video.

Indicado em duas diferentes categorias do Oscar, o drama, que é uma produção da Netflix e já foi indicado a prêmios no do BAFTA, Globo de Ouro e Critics’ Choice Award, pode ser encontrada na plataforma.