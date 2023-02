‘Grease: Rise of the Pink Ladies’: O que sabemos sobre a série?

A década de 1970 foi uma explosão cultural e um dos destaques, no quesito de popularidade, foi Grease – Nos Tempos da Brilhantina (1978). O musical estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, que nos deixou em 2022, fez um tremendo sucesso. Infelizmente, a sequência, Grease 2 – Os Tempos da Brilhantina Voltaram (1982), não deu muito certo. Apesar disso, temos boas notícias aos fãs, a Paramount ainda quer fazer a franquia acontecer com a série Grease: Rise of the Pink Ladies. A estreia mundial está prevista para o dia 7 de abril.

Situado nos anos 1950, como o filme original, o seriado tem uma abordagem focada nas mulheres, não é por acaso que o nome é uma referência ao grupo feminino Pink Ladies (garotas de rosa na tradução literal). O enredo de Grease: Rise of the Pink Ladies são os acontecimentos e histórias anteriores ao que vimos na produção com John Travolta e Olivia Newton-John.

Qual a história de Grease: Rise of the Pink Ladies ?

A série se passa quatro anos antes de Grease original, antes do rock ‘n’ roll dominar o mundo e dos T-Birds, grupo formado por Danny Zuko, Kenickie, Doody, Sonny, e Putzie, serem os mais legais da escola. Grease: Rise of the Pink Ladies gira em torno de quatro moças que decidem tomar o controle de suas vidas e se divertir em seus próprios termos, causando um choque no colégio Rydell High.

A série já tem trailer?

Grease: Rise of the Pink Ladies teve o primeiro trailer divulgado na terça-feira (07/02). O vídeo mostra as quatro protagonistas, que muito provavelmente abriram o caminho para Sandy, Rizzo, Frenchie, Jan e Marty – as Pink Ladies que conhecemos no filme de 1978.

Quem está no elenco?

O elenco principal das Pink Ladies é formado por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy e Shanel Bailey como Hazel. Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) fará o papel de assistente do diretor McGee, ocupando o lugar de Eve Arden (Anatomy of a Murder), que interpretou a personagem em Grease e Grease 2.

Além delas, temos também Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally e Chris McNally como Mr. Daniels.

Quando estreia Grease: Rise of the Pink Ladies?

Grease: Rise of the Pink Ladies faz sua estreia mundial em 7 de abril, no streaming Paramount+.