Nostalgia! Grease, filme clássico dos anos 70, vai ganhar nova versão

Há 41 anos, Sandy Olsson e Danny Zuko encantavam o mundo pela primeira vez com suas histórias e aventuras no filme Grease. Para a alegria daqueles que adoram rever as músicas dançantes da trama, o clássico dos anos 70 terá continuidade pela HBO MAX, como uma série spin-off, com John Travolta e Olivia Newton-John.

Com ambiente pensado nos anos 50, a ideia da plataforma de streaming é explorar o lado musical da trama, além de apresentar cenários bem parecidos com a escola em que os protagonistas frequentavam . A sinopse misturará clássicos da música, as pressões que adolescentes vivem no ensino médio e todas as confusões da puberdade.

Bob Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment, já deu alguns detalhes da série para o site Variety. “Basicamente um tipo de experiência ‘High School Musical‘, divertido e rock’n’roll”, declarou.

O elenco de Grease: Rydell High ainda não foi divulgado, mas os fãs já esperam grandes nomes do cinema. A estreia da nova produção está prevista para 2020.

