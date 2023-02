‘Agent Elvis’: Rei do Rock é um agente secreto em série animada da Netflix

Elvis não é apenas o Rei do Rock, na nova série animada da Netflix, Agent Elvis, ele é também um agente secreto. A ideia do programa veio de Priscilla Presley, ex-esposa do cantor, que atua também na produtora executiva. A animação segue as aventuras de Elvis, um rockstar que faz parte de uma agência de espiões.

Apesar do sotaque impecável que Austin Butler personificou no filme sobre o cantor, a produção da Netflix contará com outra voz original. Matthew McConaughey dá vida ao Elvis no mundo animado. “Elvis Presley troca seu macacão por um jetpack para combater as forças das trevas que ameaçam o país – tudo isso enquanto mantém seu trabalho diário como o Rei do Rock and Roll”, diz a sinopse oficial da Netflix.

Confira abaixo o teaser de Agent Elvis:

Agent Elvis foi criado John Eddie (que é também co-showrunner e escritor) e Priscilla Presley, como citamos acima. Esta série é o primeiro lançamento de animação para adultos da Sony Pictures Animation, mesmo estúdio de Homem-Aranha no Aranhaverso (2018). Com dez episódios, a animação estreia na Netflix em março deste ano.