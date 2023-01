9 séries com estreia marcada para 2023 que você não pode perder

2023 promete oferecer estreias ainda mais animadoras do que as de 2022. A primeira delas chega à HBO Max logo no início do próximo mês: obviamente, estamos falando de The Last Of Us, adaptação televisiva do game homônimo que vem sendo aguardada por milhões de fãs.

Dois meses depois, em março, acontece o retorno de um dos seriados mais populares do momento: The Mandalorian. A terceira temporada do show terá o lançamento de novos episódios semanalmente.

Além disso, novas produções como Daisy Jones and The Six e Queen Charlotte: Uma História de Bridgerton prometem se tornar fenômenos do streaming já no primeiro semestre.

A seguir, confira todas as séries que você não pode perder em 2023:

The Last Of Us – 1ª Temporada (HBO Max)

Protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), The Last of Us é a adaptação televisiva do aclamado jogo homônimo criado pelo americano Neil Druckmann. Na trama, Joel e Ellie precisam sobreviver a um mundo pós-pandêmico tomado pelo horror e brutalidade.

Estreia: 15/01

You – 4ª Temporada: Parte I e II (Netflix)

A aguardada quarta temporada de You terá a sua estreia dividida em duas partes. A primeira delas chega em fevereiro, e a outra, um mês depois. Nos novos episódios, Joe deve tentar encontrar Marienne, que fugiu, em Paris. Ao mesmo tempo, o psicopata encontra um amigo tão perigoso quanto ele.

Estreia: 09/02 e 09/03

The Mandalorian – 3ª Temporada (Disney+)

Graças ao painel do Disney na CCXP22, finalmente sabemos a data de estreia da terceira temporada de The Mandalorian. Desta vez, Grogu precisa escolher entre se tornar um Jedi ou permanecer com Mando.

Estreia: 01/03

Daisy Jones and The Six – 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Os amantes de livros (e música) com certeza estão animados para conferir a adaptação televisiva de Daisy Jones and The Six. Para quem não conhece, a trama retrata a ascensão e queda de uma banda de rock fictícia que domina a indústria musical nos anos setenta. Quem interpreta a querida Daisy (protagonista da história) é a atriz Riley Keough (“Zola”).

Estreia: 03/03

The Witcher – 3ª Temporada (Netflix)

Na terceira temporada de The Witcher, Yennefer, responsável pelo treinamento de Ciri, leva a menina para a fortaleza protegida de Aretuza, a fim de descobrir mais sobre os poderes extraordinários da garota. Contudo, a viagem acaba lhes colocando numa trama de corrupção, traição e mentiras. Vale lembrar que Henry Cavill saiu do elenco. Agora, Liam Hemsworth interpretará Geralt de Rívia.

Estreia: segundo semestre de 2023

Sex Education – 4ª Temporada (Netflix)

A quarta (e última) temporada de Sex Education está chegando em 2023. Neste encerramento da série, Otis e Eric precisarão se adaptar à uma nova escola, já que o colégio Moordale foi fechado. Além disso, a dupla passará por novos desafios ao implementar a clínica em um novo local.

Estreia: segundo semestre de 2023

And Just Like That… – 2ª Temporada (HBO Max)

Mesmo sendo anunciada como uma minissérie limitada, And Just Like That… ganhará uma segunda temporada devido ao enorme sucesso de seus primeiros episódios. Infelizmente, a HBO Max não liberou detalhes sobre a trama. Tudo o que sabemos é que, desta vez, não tem como o ‘Mr. Big’ retornar para a produção (e muito menos a nossa querida Kim Cattrall).

Estreia: segundo semestre de 2023

Queen Charlotte: Uma História de Bridgerton – 1ª Temporada (Netflix)

E tem prequel de Bridgerton chegando por aí: a produção irá retratar como Queen Charlotte chegou ao poder, além de revelar a história de seu casamento revolucionário com o King George.

Estreia: 2023 (sem data definida)

Only Murders in The Building – 3ª Temporada (Star+)

Only Murders in The Building foi uma das surpresas mais agradáveis dos últimos anos no universo das séries. Estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, a produção volta para uma terceira temporada que já está confirmada para 2023.

Estreia: 2023 (sem data definida)