Grammy Latino 2023: Premiação traz Anitta e Iorc como apresentadores

A 24ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta, 16 de novembro, e recebe diversas estrelas da música brasileira e internacional, com destaque para os cantores Anitta e Tiago Iorc, que estão entre o grupo de apresentadores da premiação e se juntaram para uma homenagem à Laura Pausini.

Os dois perfomaram uma versão em português da música “Ausencia de Tí” em frente a estrela italiana, que foi escolhida como Personalidade do Ano em 2023 pela Academia Latina da Gravação, responsável pela premiação.

O evento, que será no Centro de Exposições e Conferências (FIBES), em Sevilha, na Espanha, tem transmissão exclusiva no canal BIS e no streaming Globoplay, este último abrirá seu sinal para não assinantes às 22h30.

Além dos artistas brasileiros, foram confirmadas as presenças de Rosalía, Shakira, Maluma, Milo J, Sebastián Yatra, Andrea Bocelli, DJ Premier, David Guetta, Majo Aguilar, Pedro Capó, Jorge Drexler, Luis Figueroa, Fonseca, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, John Leguizamo, Nicki Nicole, Carlos Ponce, entre outros.

Continua após a publicidade

Quem são os brasileiros entre os indicados

Para a edição de 2023, os artistas brasileiros foram indicados para as categorias de gênero, mas não tivemos nenhum nome nas categorias principais. A cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021, está na categoria de Melhor Álbum Sertanejo, já Iza e Giulia Be concorrem ao prêmio de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

Continua após a publicidade

A cantora Maria Rita disputa Melhor Álbum de Samba/Pagode, e Tiago Iorc está em três disputas, a de Melhor Canção em Língua Portuguesa, com a música “Tudo que a fé pode tocar”; e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, pelo álbum “Daramô”. “Três indicações no Grammy Latino 2023!!! Muito muito muito obrigado a cada um que é parte desse trabalho. Parabéns a todos os indicados! Nos vemos em Sevilla”, comentou Iorc, em seu Instagram.

O cantor João Gomes, indicado na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum “Raíz”, agradeceu a conquista em uma postagem nas redes sociais. “Significa muito pra o nosso piseiro chegar assim tão longe, pra o nordestino brasileiro nunca deixar de acreditar”, escreveu ele, com uma foto no aeroporto embarcando para a Espanha. Estamos na torcida!

Continua após a publicidade