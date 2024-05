Descubra os destaques da Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde desta semana (06 a 10/05) começa com o hilário “Se Eu Fosse Você 2”, sequência de um dos filmes de comédia brasileiros mais bem-sucedidos da história. Já na quarta-feira, “Esposa de Mentirinha”, com Adam Sandler e Jennifer Aniston, será exibido na emissora.

E se você gosta de filmes sobre espiritualidade, não perca a transmissão de “Milagres no Paraíso”, produção protagonizada por Jennifer Garner que acompanha uma família questionando a própria fé a partir do momento que a filha é diagnosticada com uma grave doença.

A “Sessão da Tarde” vai ao ar a partir das 15h25, na TV Globo.

Filmes na Sessão da Tarde da Globo

Se Eu Fosse Você 2 (Segunda-feira)

Prestes a se divorciar, Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) trocam de corpos novamente e são forçados a viver a vida do outro. Para tornar a situação ainda mais complexa, a filha do casal está grávida e não sabe como contar aos pais.

À Procura do Amor (Terça-feira)

“À Procura do Amor” acompanha Eva, uma mulher divorciada e mãe solo que teme a ida de sua filha para a faculdade. Ela inicia um romance com Albert, um homem hilário que está vivendo um momento muito parecido com o seu. Entretanto, esse relacionamento será ameaçado pela chegada de sua nova cliente, Marianne, que é também ex-mulher de Albert.

Alternativa para assistir online: Star+

Esposa de Mentirinha (Quarta-feira)

Com Adam Adam Sandler e Jennifer Aniston, “Esposa de Mentirinha” acompanha Danny (Sandler), que vive em busca de um relacionamento sério após não ser bem-sucedido em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, ele passa a se jogar em encontros casuais e descompromissados, tendo sua melhor amiga e funcionária Katherine (Aniston), mãe solteira, como fiel escudeira.

Quando finalmente conhece Palmer, jovem com quem cria um laço promissor, ele finge que a amiga é sua ex-esposa. Ele, Palmer, Katherine e os filhos dela, então, embarcam para uma viagem em um resort paradisíaco fingindo serem uma família.

Onde assistir online: Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+

Doze é Demais 2 (Quinta-feira)

“Doze é Demais 2” acompanha Tom e Kate, pais de 12 filhos. Com o afastamento de alguns, a dupla precisa se esforçar para reaproximar o núcleo familiar. Para isso, Tom sugere que todos passem uma temporada de férias em uma casa num lago onde já haviam se hospedado anos atrás. Lá, eles reencontram um velho rival, que discorda do modo como Tom educa seus filhos.

Onde assistir online: Disney+

Milagres no Paraíso (Sexta-feira)

“Milagres no Paraíso” gira em torno de Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Kylie Rogers), pais de Abbie, Annabel e Adelynn. Certo dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdome.

Após uma série de exames, é constatado que a garota possui um gravíssimo problema digestivo. A partir daí, Christy inicia uma intensa jornada para salvar a vida da filha, enfrentando dilemas emocionais e espirituais.

Onde assistir online: Netflix, Clarovideo, Globoplay