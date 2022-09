Filmes para assistir no conforto de casa neste fim de semana

Você é fã de cinema e curte um fim de semana de programação caseira? Se a reposta é “sim”, a dica de CLAUDIA é a programação online e gratuita do Festival Finos Filmes, que chega à nona edição neste sábado e domingo (3 e 4 de setembro), com onze curtas e um longa-metragem premiados e exibidos em festivais como Cannes, Locarno, Vision du Réel, Clermont-Ferrand, e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, entre outros. Além da programação presencial no recém-inaugurado Cineclube Cortina, na República, em São Paulo —onde acontecerão debates com figuras de relevo como Sônia Guajajara, Nabil Bonduki, Manuela Carneiro da Cunha, Márcia Lima, Carlos Juliano Barros e outros—, os filmes do festival estarão disponíveis gratuitamente no streaming À La Carte, do cinema Petra Belas Artes de São Paulo.

Confira a sinopse de cada um deles:

Céu de Agosto

direção de Jasmin Tenucci, 16 minutos.

Enquanto na distante Amazônia a floresta queima, uma enfermeira grávida em São Paulo se vê cada vez mais atraída por uma igreja neopentecostal e sua comunidade.

Chão de Fábrica

direção de Nina Kopko, 24 minutos.

1979. As máquinas desligam para o horário do almoço dentro de uma metalúrgica do ABC Paulista. Quatro operárias comem dentro do banheiro feminino. Entre risos e conflitos, cada uma guarda o seu segredo.



Colmeia

direção de Maurício Chades, 15 minutos.

Faz poucas horas que Huri saiu da prisão. Ela encontra com um amigo e pede que grave as histórias que tem para contar. Huri tira cartas de tarô para a humanidade.

Como Respirar Fora D’água

direção de Júlia Fávero e Victoria Negreiros, 16 minutos.

Na volta de um dos seus treinos de natação, Janaína é enquadrada por policiais. Já em casa e livre de perigo, ela enfrenta a relação com seu pai, também policial militar, com outros olhos.

Fazer Muito com Pouco

direção de Katerina Kliwadenko e Mario Novas, 84 minutos.

O filme trata da prática de jovens arquitetos latino-americanos e a criação de novas diretrizes na forma de entender a prática profissional e a sua relação com a sociedade.

Luta pela Terra

direção de Camilla Shinoda e Tiago Aragão, 29 minutos.

O documentário acompanha diversos povos indígenas em suas mobilizações em Brasília, Roraima e Amazonas frente a um importante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Madrugada

direção de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, 19 minutos.

Daniel e Soninho não sabem se vão voltar para casa.

A Máquina Infernal

direção de Francis Vogner dos Reis, 30 minutos.

Uma fábula sobre o apocalipse da classe operária.

Mutirão: O Filme

direção de Lincoln Péricles, 10 minutos.

Uma criança apresenta a construção da quebrada onde vive.

Sideral

direção de Carlos Segundo, 15 minutos.

Em Natal, Rio Grande do Norte, o primeiro lançamento de um foguete brasileiro está prestes a acontecer. Um casal mora com os dois filhos perto do centro espacial. Ele é mecânico, enquanto ela é faxineira. A mulher sonha, no entanto, com outros horizontes.

Yaõkwa: Imagem e Memória

direção de Rita Carelli e Vincent Carelli, 21 minutos.

O Vídeo nas Aldeias realizou com os índios Enawenê Nawê, durante quinze anos, extensos registros do Yaõkwa, seu mais longo ritual, em que os mestres de cerimônia puxam, durante sete meses, uma miríade de cantos, a fim de manter o equilíbrio do mundo terreno como mundo espiritual. Neste filme, outros quinze anos mais tarde, os Enawenê Nawê reencontram essas imagens e, com elas, parentes falecidos, costumes que caíram em desuso e preciosos cantos rituais.