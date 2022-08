Filme de Julia Murat ganha Leopardo de Ouro no Festival de Locarno

O longa-metragem Regra 34, dirigido pela cineasta brasileira Julia Murat, foi o grande vencedor do Festival de Locarno, na Suíça, um dos mais prestigiosos festivais de cinema europeu, conquistando o Leopardo de Ouro no sábado, 13 de agosto. Antes da obra de Julia, o único filme nacional a ganhar o prêmio foi Terra em Transe, de Glauber Rocha, em 1967, quando o Brasil vivia sob o regime da ditadura militar. Este ano, outro brasileiro, Carlos Segundo, venceu o prêmio de melhor curta-metragem autoral por Big Bang.

Regra 34 trata do desejo feminino, ao acompanhar a vida de Simone (interpretada por Sol Miranda), uma estudante que ganha dinheiro fazendo performances online de sexo para pagar a faculdade de direito. À medida em que vai explorando os próprios desejos e prazeres ao lado de amigos e amantes —principalmente Lucia (Lorena Comparato) e Coiote (Lucas Andrade)—, a jovem vê os limites entre dor e prazer, abuso e consentimento se borrarem na vida pessoal, enquanto permanecem nítidos no seu trabalho. “O tesão, o desejo feminino é um tema pouco abordado em geral, mas a construção de personagem feminina a partir de sua subjetividade, tentando não responder a um registro clichê do que seria este corpo da mulher, está em voga no cinema brasileiro atual”, disse a diretora à RFI após a premiação.

Este é o terceiro longa-metragem de Julia Murat, de 42 anos, que também dirigiu Histórias que Só Existem Quando Lembradas, em 2011, e foi premiada no Festival de Berlim, em 2017, por seu segundo filme, Pendular.