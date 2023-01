Aftersun, Elvis e mais filmes indicados ao BAFTA 2023 nos streamings

Nesta quinta-feira (19), saíram os indicados ao BAFTA 2023, popularmente conhecido como o Oscar britânico. O filme com maior número de indicações é Nada de Novo no Front, drama de guerra que concorre em 14 categorias na premiação. Outros destaques foram Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Os Banshees de Inisherin e Elvis. A ótima notícia é que boa parte das produções nomeadas podem ser encontradas em serviços de streaming disponíveis no Brasil – perfeito para quem gosta de acompanhar (e até torcer) durante a temporada de premiações!

Vale a ressalva que certos filmes ainda não foram lançados em território nacional e devem chegar nos próximos meses, antecipando o Oscar 2023. Enquanto isso não acontece, dá para começar a maratona BAFTA sem sair de casa com os longas que estão nas plataformas de aluguel e de assinatura. Confira abaixo as principais categoria e onde encontrar os filmes:

Nada de Novo no Front – 14 indicações ao BAFTA 2023

Nada de Novo no Front já é forte candidato ao Oscar. A produção foi a escolha da Alemanha para representar o país como melhor filme estrangeiro. Baseado no livro escrito pelo alemão Erich Maria Remarque, essa é a segunda adaptação cinematográfica da história. A primeira foi lançada em 1930 com o título de Sem Novidade no Front. A atual está disponível na Netflix e concorre ao BAFTA em 14 categorias, incluindo melhor filme, direção, roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora e muito mais.

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo

Com 10 indicações, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo deve vir com tudo também no Oscar. O longa segue uma jornada pelo metaverso de Evelyn (Michelle Yeoh) para se reconectar com sua filha e resolver a situação financeira da família na Receita Federal. Michelle Yeoh, Waymond Wang e Jamie Lee Curtis foram nomeados ao BAFTA por suas atuações, respectivamente, como melhor atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. O filme está disponível para aluguel na Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube.

Elvis

O musical de Baz Luhrmann foi uma sensação em 2022 e era mais do que esperado que fosse ser um dos destaques na temporada de premiações. Após ganhar o Globo de Ouro, Austin Butler, que dá vida ao Elvis, está cotadíssimo para concorrer e possivelmente ganhar o Oscar de melhor ator. O filme é uma cinebiografia sobre um dos maiores showmen de todos os tempos e está disponível na HBO Max.

Estrelado por Viola Davis, A Mulher-Rei foi indicado ao BAFTA de melhor direção – Gina Prince-Bythewood foi a única mulher nomeada nesta categoria. O filme conta a história das Agojie, mulheres da guarda real do Reino de Daomé, na África Ocidental. Elas foram o primeiro exército feminino com registros históricos. O filme mostra toda a beleza, resiliência e nuances das mulheres. A Mulher-Rei está disponível para aluguel na Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube.

Ana de Armas foi indicada ao BAFTA de melhor atriz por Blonde, filme em que interpreta Marilyn Monroe. O longa é uma cinebiografia bastante problemática sobre a icônica artista, ainda que tenha uma bela fotografia e ótima atuação da protagonista. Blonde está no catálogo da Netflix.

Boa Sorte, Leo Grande

Emma Thompson e Daryl McCormack entregam performances impecáveis em Boa Sorte, Leo Grande. A produção é uma comédia dramática sobre relações humanas na vida adulta, com um humor apurado e um roteiro inteligente. Na história, uma viúva aposentada contrata um jovem garoto de programa para conseguir desfrutar do prazer e acaba se conhecendo melhor com a experiência. Boa Sorte, Leo Grande também está disponível para aluguel na Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e TV e YouTube.

O filme indie do momento! Se você ainda não assistiu, corre para o catálogo da MUBI. Aftersun é um belíssimo retrato da infância da diretora Charlotte Wells, que faz sua estreia em longa-metragens. A produção acompanha as férias de verão de Calum (Paul Mescal) e sua filha (Frankie Corio). A atuação de Mescal, que rendeu a indicação ao BAFTA, é um dos pontos altos do filme.

O Enfermeiro da Noite

O Enfermeiro da Noite é um suspense baseado em fatos com Jessica Chastain e Eddie Redmayne. O ator, que interpreta o assassino Charlie Cullen, conhecido como o Anjo da Morte, concorre ao prêmio de melhor ator coadjuvante pelo papel. O Enfermeiro da Noite está disponível na Netflix.

Matilda: O Musical

Outro longa da Netflix nesta lista é Matilda: O Musical, indicado ao BAFTA de melhor filme britânico. Famosíssima nos anos 1990, na versão com Mara Wilson e Dani DeVito, Matilda é uma adorável garotinha com uma grande imaginação. Aqui, a Netflix traz uma releitura musical do clássico escrito por Roald Dahl.

Veja Como Eles Correm

Continua após a publicidade

Estrelado por Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody e David Oyelowo, Veja Como Eles Correm é uma comédia de ação com referências de Agatha Christie. Essa fórmula de sucesso que já vimos em Entre Facas e Segredos. Indicado ao BAFTA de melhor filme britânico, Veja Como Eles Correm está no catálogo do Star+.

As Nadadoras

A Netflix segue dominando as indicações entre os streamings. As Nadadoras é outra produção que contempla a lista de indicados a melhor filme britânico. O longa é inspirado na história real de duas irmãs que deixam a Síria devastada pela guerra e partem em busca de um sonho: competir nas olimpíadas do Rio em 2016.

O Milagre

Mais uma produção com selo Netflix, O Milagre se passa em 1862 e acompanha uma enfermeira inglesa, interpretada por Florence Pugh. Ela parte para um vilarejo irlandês para investigar um curioso caso de uma menina que não se alimenta há meses. O longa foi nomeado a melhor filme britânico e está disponível na Netflix, como citamos acima.

Argentina, 1985

Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, Argentina 1985 é outro nome forte para BAFTA e Oscar 2023. A produção é baseada na história verídica dos promotores públicos Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) que promoveram um julgamento histórico na Argentina, que escancarou os horrores da ditadura. Argentina, 1985 está no Amazon Prime Video.

Moonage Daydream

Documentário sobre a carreira e vida de David Bowie, o camaleão da música. Moonage Daydream vai muito além de um filme, é, literalmente, uma experiência pela mente do artista. É uma proposta bem diferente de outras obras documentais sobre músicos. Ele concorre ao BAFTA na categoria de melhor documentário e está disponível para aluguel na Apple TV, Google Play Filmes e TV e YouTube.

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Outro indicado a melhor documentário é Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft. O filme trata da vida e carreira dos vulcanologistas Katia e Maurice Krafft, que dividiam o amor um pelo outro e por vulcões. A produção, que tem o título original de Fire Of Love, foi bastante elogiada em festivais internacionais e está no catálogo do Disney+.

Pinóquio

Guillermo del Toro fez uma versão ainda mais espetacular do clássico italiano Pinóquio, escrito por Carlo Collodi. Diferente do que vimos na Disney, o conto aqui ganha um peso político e ainda mais força. Animado em stop-motion, técnica de filmar quadro-a-quadro, acompanhamos a mágica história do boneco de madeira e seu criador, e pai, Geppetto. Pinóquio está indicado ao BAFTA na categoria de melhor animação e você pode assistir ao filme na Netflix.

Red: Crescer é uma Fera

O Pinóquio de Guillermo del Toro compete com o adorável Red: Crescer é uma Fera na disputa pelo BAFTA. Dirigido por Domee Shi, primeiro longa animado da carreira dela, a animação segue as descobertas da puberdade de uma menina de 13 anos, que começa a se transformar em um panda vermelho gigante sempre que tem alguma emoção muito intensa. Red: Crescer é uma Fera está no Disney+.

The Batman

Robert Pattinson é o novo Batman e pode ser encontrado no catálogo da HBO Max. Essa é uma releitura da história de origem do Homem-Morcego, dando um reboot na franquia da DC Comics. Com um visual sombrio, semelhante à trilogia de Christopher Nolan, retornamos à Gotham City para acompanhar a nova jornada do Batman. O filme é destaque no BAFTA em categorias técnicas como fotografia, design de produção e efeitos especiais.

Top Gun: Maverick

A nostalgia de Top Gun: Maverick está presente em praticamente todas as premiações. Após 36 anos do lançamento do primeiro filme, Tom Cruise está de volta como Pete “Maverick”. Dessa vez, ele é responsável por treinar um novo grupo de aviadores em uma perigosa missão. Top Gun: Maverick foi um dos maiores sucessos de bilheterias de 2022 e você pode assistir ao longa no Telecine. Assim como The Batman, o filme de Tom Cruise está na disputa por prêmios técnicos.

Amsterdam

David Owen Russell, indicado cinco vezes ao Oscar da Academia, e conhecido por O Lado Bom da Vida e A Trapaça, é o diretor de Amsterdam. Neste filme, ele explora uma trama de mistério estrelada por Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale, que já colaborou com Russell em outros longas. Amsterdam concorre ao BAFTA de melhor figurino e contempla o catálogo do Star+.