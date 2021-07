Veja o trailer: filme com Will Smith conta trajetória de Serena Williams

A tenista Serena Williams publicou em suas mídias sociais, nesta quinta-feira (29), o primeiro trailer do longa King Richard – Criando Campeãs. O filme, que é uma produção da atleta e de sua irmã, Vênus Williams, terá como enfoque o papel imprescindível de Richard Williams na carreira das esportistas. Pai de ambas, ele foi o responsável por fazer das filhas as maiores tenistas e atletas da história.

O patriarca das Williams tem sua história mundialmente conhecida por ser o homem que traçou a carreira das duas atletas mesmo antes de seus nascimentos. Richard acreditava que elas se tornariam estrelas do esporte e apostou nisso na educação das filhas.

O lado incentivador e persistente de Richard combina com um ator e produtor específico: Will Smith, que, não coincidentemente, será o responsável por dar vida à figura.

Richard já relatou que o seu sonho de ver as filhas sendo grandes esportistas foi gerado quando ele assistiu a uma partida do torneio de tênis French Open em 1978. Ele se impressionou ao saber que a vencedora da partida levaria 40 mil dólares. Ali, decidiu que teria filhos que praticariam o esporte.

Desde o marco, o pai das Williams se empenhou em aprender tudo sobre tênis em livros e programas de televisão. Para colocar em prática o aprendizado, ele e a mulher, Oracene (Aunjanue Ellis) começaram a jogar e, quando Venus e Serena eram pequenas, ele conseguiu afastar as gangues que dominavam a quadra esportiva de Compton, na Califórnia, para treinar as meninas, interpretadas no filme por Saniyya Sidney e Demi Singleton.

Chamado de implacável e sem remorso, o trailer do longa já demonstra o quão grande foi a credibilidade de Richard depositada em suas filhas. Em uma cena, o treinador Rick Macci (Jon Bernthal) diz: “Acho que você pode ter o próximo Michael Jordan”. Ele retruca: “Não, cara. Tenho os próximos dois”.

Com estreia agendada para o dia 19 de novembro, o filme, que aborda temas como representatividade e poder feminino, conta com a direção de Reinaldo Marcus Green.

Veja o trailer: