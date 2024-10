8 estreias do streaming para não perder em outubro de 2024

Os lançamentos do streaming em outubro reúnem os filmes e séries mais esperados pelos cinéfilos. O mês começa com “Rivais” – dirigido por Luca Guadagnino e estrelado por Zendaya, o drama é cheio de reviravoltas de romance e esporte. Já na terceira temporada da série “Heartstopper“, o casal Charlie e Nick se depara com os dramas do começo da vida adulta.

Os assinantes do Prime Video poderão relembrar a história do “Maníaco do Parque” com um longa-metragem estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio. Baseada em fatos reais, a narrativa conta a história de um dos maiores criminosos do país.

A seguir, você confere os destaques do streaming em outubro:

Rivais (2/10)

Dirigido pelo cineasta Luca Guadagnino, o filme acompanha Tashi (Zendaya), uma tenista prodígio que se tornou uma treinadora de sucesso. Casada com Art (Mike Faist), ela conseguiu transformar a carreira do marido, saindo de um jogador medíocre para um campeão mundialmente famoso. Quando ele está passando um momento difícil, Tashi toma um rumo inesperado: ela convence o marido a jogar em um torneio de nível mais baixo do circuito profissional – onde terá de enfrentar Patrick (Josh O’Connor), o seu antigo melhor amigo e ex-namorado de Tashi. O encontro dos três pode ser capaz de reacender rivalidades dentro e fora da quadra.

Onde assistir: Prime Video

Onde Está a Wanda? (2/10)

A primeira série em língua alemã da Apple, é uma comédia sobre Dedo e Carlotta Klatt, pais desesperados para localizar sua filha Wanda de 17 anos que desapareceu hás meses sem deixar vestígios. Como a polícia não consegue encontrá-la, a família decide resolver o problema por conta própria. Disfarçados de funcionários da companhia elétrica, eles enchem o bairro de microfones e descobrem que, a portas fechadas, nenhum de seus vizinhos é quem parece ser.

Onde assistir: Apple TV+

Heartstopper: Temporada 3 (03/10)

Charlie e Nick estão prontos para dar o próximo passo. Enquanto se aproximam cada vez mais, eles encaram os maiores desafios do relacionamento até agora.

Onde assistir: Netflix

A Franquia (06/10)

Na série original, uma equipe de um filme de franquia luta por seu lugar em uma indústria cinematográfica. Enquanto diretor, produtores, astros e assistentes enfrentam todo o tipo de dificuldades nas filmagens, a implosão da produção ajuda a expor o caos secreto na origem dos filmes de super-heróis.

Onde assistir: Max

O Menino e a Garça (07/10)

Na produção do Studio Ghibli, Mahito, um menino de 12 anos, luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Quando uma garça falante conta para ele que sua mãe ainda está viva, ele entra em uma torre abandonada em busca dela, o que o leva para outro mundo.

Onde assistir: Netflix

Tipos de Gentileza (1o/10)

A trama gira em torno de três personagens: um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial que está alarmado porque sua esposa desapareceu no mar e ao voltar, parece uma pessoa diferente; e uma mulher determinada a encontrar alguém específico, com uma habilidade específica, que esteja destinado a se tornar um líder espiritual prodigioso. No elenco, brilham Emma Stone, Margaret Qualley e Willem Dafoe.

Onde assistir: Disney+

Disclaimer (11/10)

Esse é um emocionante thriller psicológico em sete partes, estrelado pelos vencedores do Oscar Cate Blanchett e Kevin Kline. Escrito e dirigido por Alfonso Cuarón, é baseado no romance homônimo de Renée Knight. Ele conta a história da famosa jornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett), conhecida por expor crimes e transgressões alheias. Ao receber um livro de autor desconhecido, ela fica horrorizada ao perceber que se tornou protagonista de uma história que revela seus segredos mais obscuros.

Onde assistir: Apple TV+

Maníaco do Parque (18/10)

O lançamento mergulha na história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco (Silvero Pereira), acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. A história do assassino e os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a grande chance de alavancar sua carreira. Enquanto ele segue vivendo livre e atacando mulheres, sua fama na mídia sensacionalista cresce vertiginosamente, gerando terror na capital paulista.

Onde assistir: Prime Video

