US Open 2024: os uniformes que mais chamaram atenção na temporada

Com o fim de mais uma temporada eletrizante do US Open 2024, o assunto da vez – além das partidas memoráveis – são os uniformes mais estilosos das atletas.

Considerado um dos maiores torneios de tênis profissional do mundo, a edição deste ano teve como destaque a bielorrussa Aryna Sabalenka, que venceu a partida final, neste último domingo (8), contra a americana Jessica Pegula, se consagrando como uma das maiores jogadoras da modalidade em 2024.

Mas não foi só o talento de Aryna que chamou a atenção nesta temporada. A atleta faz parte de um seleto grupo de tenistas que arrasam também no quesito estilo, com uniformes cheios de detalhes e personalidade que dominam as quadras e também as redes sociais.

A seguir, separamos uma lista esperta com os 5 looks mais marcantes do US Open 2024 para você se inspirar e mergulhar de vez no tenniscore, tendência do momento. Confira:

5 uniformes mais marcantes do US Open 2024

Bia Haddad

A brasileira Bia Haddad, de 28 anos, é uma verdadeira estrela do tênis brasileiro, esbanjando estilo e personalidade dentro e fora das quadras.

Depois de uma campanha histórica no US Open 2024, Bia alcançou a 15ª posição no ranking WTA, que lista as 20 melhores tenistas do mundo. A atleta fez história ao chegar às quartas de final do torneio, repetindo um feito que o Brasil não via desde 1968, com a lendária Maria Esther Bueno.

Continua após a publicidade

Além de brilhar com seu carisma e talento, Bia também se destaca pelos uniformes impecáveis. Em uma das rodadas do último torneio americano, ela apostou em um conjunto monocromático lilás, complementado por acessórios esportivos na cor branca, como viseira e munhequeiras.

Porém, o verdadeiro destaque foram os tênis da marca japonesa Asics, que seguiam a paleta de cores do uniforme, transformando esse visual em um dos mais memoráveis do US Open 2024.

Naomi Osaka

E por falar em talento e personalidade no tênis, Naomi Osaka, a estrela japonesa de 26 anos, continua sendo uma das maiores revelações do esporte na última década.

Após uma pausa das quadras desde setembro de 2022, Osaka voltou nesta temporada com tudo, depois de dar à luz à sua primeira filha, a pequena Shai. E seu retorno não poderia ter sido mais marcante.

Na sua primeira partida contra a letã Jeļena Ostapenko, Osaka apareceu com um conjunto monocromático verde cheio de babados e laços, desenhado por Yoon Ahn, diretora criativa da grife Ambush e responsável pelo design de joias da Dior Men.

Continua após a publicidade

E as surpresas não pararam por aí. Em parceria com a Nike, o look foi cuidadosamente elaborado para revelar detalhes surpreendentes durante as jogadas de Osaka, como mini laços costurados em seus tênis e um adereço extra fixado nas costas, garantindo que seu retorno fosse tão estiloso quanto poderoso. Go girl!

Emma Navarro

Na 8ª posição do ranking WTA, Emma Navarro, a tenista americana de 23 anos, está despontando como uma das grandes promessas dessa nova geração do tênis mundial.

Após conquistar seu lugar no top 10 mundial de atletas, Navarro também se destacou pelo estilo único e consciente durante o torneio americano.

Em sua parceria com a marca italiana Fila, ela brilhou ao usar um conjunto branco de regata e saia, com detalhes que referenciavam as cores tradicionais da marca na gola e na cintura.

Um outro detalhe que também merece destaque é o short que a atleta escolheu para compor o uniforme. Segundo a imprensa, Navarro pediu um tamanho maior do item inferior para evitar qualquer sexualização desnecessária de seu corpo durante a partida.

Continua após a publicidade

A exigência foi uma forma de garantir uma abordagem mais respeitosa e profissional de seus movimentos durante o torneio.

Jessica Pegula

Vice-campeã do US Open 2024, Jessica Pegula, americana de 30 anos, é conhecida por ser uma das atletas mais competitivas no tênis americano.

Discreta e herdeira de uma fortuna avaliada em mais de U$7 bilhões, a 3ª colocada no ranking WTA é filha de um dos maiores magnatas de petróleo dos EUA, Terry Pegula.

Fortunas à parte, Jéssica também é conhecida por usar looks coloridos e dinâmicos em torneios nacionais e internacionais de tênis. Durante a semifinal contra Aryna Sabalenka, no último sábado, Pegula apostou em um vestido todo roxo, com recortes pretos idealizados pela marca Adidas.

Coco Gauff

Após uma participação polêmica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a tenista americana Coco Gauff, de 20 anos, garantiu o 6º lugar no ranking WTA após sua temporada no US Open 2024.

Continua após a publicidade

Em sua última partida, pelas oitavas de final contra Emma Navarro, Coco chamou a atenção com um conjunto lilás de regata e saia plissada, confeccionado pela marca esportiva New Balance.

O look ainda foi complementado por detalhes em verde neon, presentes nas munhequeiras, faixa de cabelo, no tênis e nas laterais da regata.

Qual desses looks mais te chamou atenção? Certamente, essa tendência do tenniscore para além das quadras veio para ficar!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.