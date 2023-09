4 livros para entender o cinema com viés feminino

O mercado do cinema, assim como muitos outros, é majoritariamente dominado por homens. Você já deve ter notado que, em grandes premiações, há uma significativa falta de mulheres entre os vencedores e indicados, principalmente em categorias técnicas. Nos últimos anos, seguindo a projeção do movimento #MeToo, a presença feminina no audiovisual está mudando e o mesmo acontece nas telas, que têm abordado histórias feitas por e para mulheres.

Além de ver filmes com diretoras e roteiristas, outra forma de entender o cinema com o viés feminino é através da leitura. Ler autoras femininas é uma prática que não apenas enriquece nossa compreensão sobre o tema, como contribui significativamente para a igualdade de gênero na indústria cinematográfica. Esse olhar pode revelar nuances e temas muitas vezes negligenciados por especialistas masculinos, o que enriquece a discussão em torno dos filmes, mas também ajuda a preencher as lacunas de representação e inclusão.

As vozes femininas têm um papel vital na análise e na crítica cinematográfica, no entanto, há pouco material feminino neste âmbito – um reflexo da construção desta indústria. Para quem se interessa por cinema, aqui temos 4 livros escritos por mulheres que tecem reflexões sobre a sétima arte, representatividade feminina e a evolução das mulheres dentro deste mercado. Há autoras brasileiras e estrangeiras na seleção. Confira abaixo:

Livros sobre cinema escritos por mulheres

Feminino e plural: Mulheres no cinema brasileiro

Este livro destaca uma perspectiva até então negligenciada no cenário do cinema brasileiro, que historicamente foi dominado por uma abordagem masculina. A questão de gênero e, em particular, a significativa contribuição das mulheres sempre foram deixadas de lado. As autoras, Marina Cavalcanti Tedesco e Karla Holanda, lançam uma luz sobre as mulheres e sua importância no mercado cinematográfico nacional.

Mulheres atrás das câmeras: As cineastas brasileiras de 1930 a 2018

Livro escrito por Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva, em parceria com a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), traça a história do cinema brasileiro feito por mulheres. Os 27 artigos da obra exploram desde pioneiras como Cléo de Verberena até cineastas contemporâneas como Anna Muylaert e Suzana Amaral. O livro também inclui filmografias e um dicionário de cineastas brasileiras, destacando as contribuições significativas destas mulheres para o cinema nacional.

Narrativa Cinematográfica: Contando histórias com imagens em movimento

Um guia abrangente que destaca 100 ferramentas narrativas essenciais usadas no cinema ao longo de 100 anos de história. A autora Jennifer Van Sijll explora como diretores e roteiristas utilizam técnicas cinematográficas para aprimorar a trama, criar personagens e evocar emoções no público, muitas vezes sem a necessidade de diálogos. O livro mostra o paralelo entra a técnica e narrativa no cinema, fornecendo material para o entendimento da indústria cinematográfica contemporânea.