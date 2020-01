Essas são as atrizes cotadas para viver a Princesa Diana em ‘The Crown’

‘The Crown‘ está procurando uma atriz para dar vida à Princesa Diana na quarta temporada da série e alguns nomes já estão sendo levantados. A produção original Netflix busca uma jovem que irá contracenar com Olivia Colman, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz desse ano. Olivia dará vida à Rainha Elizabeth II no lugar de Claire Foy.

De acordo com o The Sun, a procura da intérprete de Diana começou logo após o término das filmagens da terceira temporada (esta chega ao catálogo da plataforma de streaming em julho deste ano). Os produtores estão em busca de alguma “jovem atriz incrivelmente talentosa” e uma “estrela hipnotizante”. Ela irá viver Lady Di dos seus 18 aos 22 anos.

Veja também



Também segundo o jornal britânico, é um tanto quanto curioso – e pesado – o anúncio que resume o tipo de atriz que os produtores da série querem encontrar. “Ela tem que fazer uma comédia charmosa, ser galanteadora e exibicionista social, desesperada e solitária, auto-agressora e com a intensidade psicológica de Mia Farrow em ‘O Bebê de Rosemary”.

A mensagem descreve os requisitos fazendo uma referência ao clássico de 1968, em que Mia interpreta uma mãe que dá à luz o filho do diabo.

O The Sun aponta que há três candidatas ao papel da Princesa de Gales: Florence Pugh, da série ‘The Little Drummer Girl’; Lucy Boynton, estrela de ‘Bohemian Rhapsody‘ e Ellie Bamber, atriz da série ‘Os Miseráveis‘.

Veja também



Florence Pugh, Lucy Boynton e Ellie Bamber são as candidatas ao papel de Princesa Diana em ‘The Crown’. Florence Pugh, Lucy Boynton e Ellie Bamber são as candidatas ao papel de Princesa Diana em ‘The Crown’.

É dito ainda que o criador da trama Peter Morgan não vai hesitar em se aprofundar nessa personagem histórica, abordando o impacto que Diana causou na Família Real – o que pode irritar alguns fãs. E aí, quem será que conquista o papel?