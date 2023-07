Espetáculo de “Mamma Mia” chega a São Paulo com temporada curta

Depois de temporada bem-sucedida no Rio, o musical Mamma Mia! chega a São Paulo! O espetáculo, que marca o retorno da parceria entre a dupla de diretores Charles Möeller e Claudio Botelho com a produtora Aventura, faz temporada curtíssima no Vibra São Paulo, de 21 de julho até 28 de julho. O musical de romance e comédia se passa em uma ilha grega e conta a história de Sophie, uma jovem que está prestes a se casar, mas que também está tentando descobrir quem é seu verdadeiro pai.

Musical Mamma Mia!

A peça, que estreou em Londres em 1999, onde segue em cartaz com lotação esgotada contínua nessas duas décadas, e na Broadway em 2001, é um fenômeno popular, batendo um recorde de público de 42 milhões de espectadores. Sophie é interpretada por Maria Brasil, e sua mãe, Donna, por Claudia Netto. Na tentativa de encontrar o pai, a jovem convida três ex-pretendentes de sua mãe para o seu casamento.

Outras convidadas do casamento são Tanya (Maria Clara Gueiros) e Rosie (Gottsha), amigas de infância de Donna, que na juventude formavam com ela um trio chamado “Donna e as Dynamos”, em que cantavam as clássicas canções de ABBA. É neste clima de romance e comédia em que aparecem as conhecidíssimas músicas do grupo sueco, como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “The Winner Takes it All”, “Money, Money, Money”, entre muitas outras.

O musical ganhou a primeira adaptação brasileira em 2010, que teve tradução das músicas para o português por Claudio Botelho. Para a nova montagem, Charles voltou a pintar e a desenvolver maquetes e estudos de cenários. Para recriar a ilha grega em que se passa a peça, ele projetou uma cenografia que remete ao casario praiano do local, com casas brancas recortadas e um estudo profundo sobre tonalidades de azul.

Vale lembrar que a nova versão de Mamma Mia! não é uma réplica da encenação britânica. “Sentia falta dessa estética, da vista para o mar, na montagem britânica. Não mudamos o texto, mas o cenário é completamente diferente, com casinhas de praia”, diz Möeller sobre a nova produção. Já as músicas, cantadas em português, sofreram algumas alterações na tradução em comparação à montagem de 2010.

O elenco é formado por Claudia Netto (Donna), Maria Clara Gueiros (Tanya), Gottsha (Rose), Maria Brasil (Sophie), Diego Montez (Sky), Sérgio Menezes (Sam Carmichael), Fabrício Negri (Harry Bright), Renato Rabelo (Bill Austin), entre muitos outros. A direção musical é de Marcelo Castro e a coordenação artística é de Tina Salles. O espetáculo conta com uma orquestra ao vivo, de nove músicos.

Musical: Mamma Mia!

Data: 21 a 28 de julho

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida, São Paulo

Classificação indicativa: 12 anos

Ingressos: a partir de R$ 38 na plataforma da Uhuu