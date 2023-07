Emmy Awards 2023 é adiado devido a greves em Hollywood

A 75ª premiação do Emmy, principal premiação da indústria televisiva americana, não deverá ser transmitida em 18 de setembro, data anunciada previamente pela Fox. A informação foi confirmada pela revista Variety nesta sexta-feira (28). O adiamento, ainda que esperado, vem devido à paralisação em Hollywood pela greve dos roteiristas e greve dos atores. Uma nova data para a cerimônia ainda não foi anunciada.

Confira tudo que sabemos sobre o adiamento e a paralisação que vem afetando projetos e cerimônias em Hollywood:

75ª Premiação do Emmy: Vamos ter ou não?

O Emmy 2023 estava previsto para acontecer em 18 de setembro deste ano, já tendo anunciado a lista de indicados no início do mês de julho (12) – com Succession liderando a lista em 27 categorias. Contudo, diante da paralisação em Hollywood, a Academia já tinha revelado que estavam estudando a possibilidade de adiar a premiação para novembro deste ano ou, no pior dos casos, para janeiro de 2024.

Com isso, nesta manhã (28) foi revelado que a cerimônia não ocorreria na data planejada, apesar das páginas oficiais da premiação ainda não terem feito um anúncio ou comunicado oficial. Segundo a revista Variety, os fornecedores foram informados sobre uma mudança iminente na data. Mesmo com a alteração, a segunda rodada de votação da premiação não deverá sofrer alterações, o que significa que a campanha dos títulos indicados deve acontecer sem a presença dos autores.

A nova data ainda não foi anunciada, e deve depender da evolução de possíveis acordos entre os sindicatos dos atores (SAG-AFTRA) e dos roteiristas (WGA) com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os principais estúdios de televisão e cinema.

Esta é a primeira vez que a premiação de TV norte-americana é adiada em 22 anos. A última vez que a cerimônia do Emmy foi adiada foi em 2001, após os atentados terrorista de 11 de setembro.

Entenda a greve dos roteiristas e atores

Desde 13 de julho, Hollywood vem sofrendo uma paralisação geral, com a greve dos roteiristas e, recentemente, a greve dos atores. Os roteiristas, representados pelo Writers Guild of America, anunciaram a paralisação de seus trabalhos desde 2 de maio, estando em greve há mais de dois meses. A greve veio após demandas dos roteiristas, que envolvem remunerações justas com ajustes diante da crescente inflação no país, a encomenda de séries com temporadas mais longas e pagamento por ganhos residuais.

A indignação dos roteiristas tem se agravado com o streaming: mais séries e filmes são feitos em uma janela curta de tempo. Além disso, as plataformas investem em programas com poucos episódios. Com os roteiristas pagos por cada episódio escrito, eles acabam recebendo uma quantia menor em relação a seriados com maior duração de episódios.

Já os atores, representados pelo SAG-AFTRA, entraram em greve em 13 de julho, ocasionando a primeira paralisação de ambos os sindicatos desde 1960. Os atores pedem revisão de ganhos residuais por streaming, aumento de salários, regulamentação de uso de IA, limitação de testes de elenco pré-gravados, aumento de pensões e planos de saúde, além da atualização de períodos de contrato.

Com isso, diversos projetos foram colocados em pausa indefinidamente e poucos filmes receberam a autorização para continuar filmagens e eventos promocionais com seus atores.