Greve dos Atores é confirmada diante de negociações sem acordo

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou nesta quinta-feira (13) que a negociação com os grandes estúdios (AMPTP) para evitar uma paralisação da indústria terminou sem acordo, e o contrato entre as duas associações expirou oficialmente nesta madrugada. Em comunicado oficial, o SAG-AFTRA revelou que o comitê de negociações aprovou unanimemente a recomendação da greve, o que significa que a greve dos atores em Hollywood é oficialmente uma realidade.

A diretoria do sindicato deve se reunir para oficializar a paralisação, ainda pela manhã de hoje. Assim, a indústria do cinema de Hollywood passa por duas paralisações ao mesmo tempo, com greve dos roteiristas acontecendo desde o mês de maio. Confira tudo o que sabemos sobre a greve dos atores:

Posicionamento do SAG-AFTRA

Fran Drescher, presidente do sindicato dos atores, comunicou à imprensa que os estúdios responderam de forma “insultante e desrespeitosa” aos pedidos dos atores de Hollywood: “O SAG-AFTRA negociou de boa fé. Estávamos ansiosos para chegar a um acordo que atendesse suficientemente as necessidades dos atores, mas as respostas da AMPTP às propostas mais importantes que trouxemos à mesa foram insultantes e desrespeitosas à nossa contribuição massiva para esta indústria.”

Drescher também comentou que as empresas recusaram-se a abordar tópicos significativos dentre as reivindicações do sindicato. “Os estúdios se recusaram a abordar significativamente alguns tópicos, e em outros apenas bloquearam nossas propostas. Até que eles estejam prontos para negociar de boa fé, não podemos nem começar a pensar em um acordo”, finalizou ela.

A carta inicial que apoiava a greve dos atores foi assinada por nomes como Meryl Streep, Mark Ruffalo, Jennifer Lawrence e Quinta Brunson, e reuniu mais de mil assinaturas.

Continua após a publicidade

Posicionamento do AMPTP

O AMPT – que representa estúdios e streamings como Disney, Netflix, Amazon e Apple – liberou uma declaração oficial com propostas que supostamente foram oferecidas ao sindicato dos atores durante as negociações.

“Esta é uma escolha do SAG, e não nossa. Fazendo isso, o sindicato rejeitou as propostas históricas que trouxemos para a mesa, incluindo aumentos de pagamento, de residuais e de aposentadorias, ampliação dos planos de saúde oferecidos pelos estúdios, proteções para atores no processo de escalação, diminuição dos períodos de contrato para séries de TV, além de um regulamento ousado sobre o uso da inteligência artificial para reproduzir a aparência dos intérpretes”, divulgaram em comunicado.

Além disso, comentaram que a escolha por realizar a paralisação iria “aumentar as dificuldades financeiras de milhares de pessoas que necessitam da nossa indústria para colocar comida na mesa”.

Como a greve afeta Hollywood?

Os atores de Hollywood não entram em greve desde 1980, e uma paralização dos dois sindicados simultaneamente aconteceu pela última vez em 1960. A greve deve barrar as filmagens de muitos projetos que contam com atores filiados ao sindicato – que já estavam afetados pela greve dos roteiristas – mas também deve impedir a participação destes atores em eventos de imprensa – como entrevistas, coletivas, pré-estreias, tapetes vermelhos e eventos de divulgação – para filmes ou séries que já estão finalizados e prestes a estrear nos cinemas.

Cabe acrescentar que a participação de diversos estúdios em outros grandes eventos do cinema, como a San Diego Comic Con, já foi cancelada devido à falta de novidades para levar aos eventos. Além disso, já há discussões para adiar o Emmy 2023, que, originalmente, deve acontecer no mês de setembro.