“No Tempo da Intolerância”: novo álbum de Elza Soares é um manifesto

Elza Soaresse torna ainda mais imortal em No Tempo da Intolerância, disco que começou a ser concebido em 2019 e foi lançado em 23/6, dia em que faria 92 anos. Nas dez canções (nove inéditas), ela celebra artistas femininas e a cultura afro. O álbum começa em tom de manifesto, comparando os recentes tempos sombrios na política brasileira com a ditadura militar do país (1964-1985).

“De uma mulher lutadora, de uma mulher negra, que sabe que pra chegar aqui o quanto foi difícil: justiça, justiça pra nossa negritude, pras nossas mulheres”, entoa. Entre as participações especiais, o destaque fica com outra perpétua,Rita Lee, que assina a faixa “Rainha Africana” ao lado do marido, Roberto de Carvalho. O refrão “Poderosa no meu trono, eu não tenho dono” honra o legado dessas duas potências da música brasileira.

Pitty e Josyara também estão entre as compositoras, responsáveis pelas letras de “Feminelza” e “Mulher pra Mulher (A Voz Triunfal)”, respectivamente. Inclusive, a canção escrita por Pitty é um belo mantra feminista, “Respeite esse corpo que dele sai gente, que sangra sem morrer”. Elza compôs as outras sete músicas, retiradas de seu caderno de memórias.

Ouça abaixo: