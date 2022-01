Morre Elza Soares aos 91 anos

Elza Soares morreu aos 91 anos na tarde desta quinta-feira (20) de causas naturais em sua casa no Rio de Janeiro.

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, informa o comunicado enviado pela assessora de imprensa da cantora.

“Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação”, diz o texto.

“A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, finaliza o comunicado divulgado nas rede sociais da cantora.

Elza morreu no mesmo dia que seu marido, Mané Garrincha, quase quarenta anos depois. Os dois foram casados por 17 anos até 20 de janeiro de 1983, quando a cantora perdeu o marido.

Em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, Elza comentou sobre a cantora Maria, que participa da 22ª edição do Big Brother Brasil.

Gentem, já tô me vendo no BBB. Me enxergo inteirinha na maravilhosa @eumaria. E esse piercing igual a minha pinta da boca?! Amooo. Mulher, preta, artista, do subúrbio. E olha euzinha ali atrás dela no vídeo. Sucesso no programa, my love 💜https://t.co/Cwii0BoLKq — Elza Soares (@ElzaSoares) January 14, 2022

Em agosto de 2020, Elza Soares foi uma das capas de CLAUDIA. Na entrevista, a cantora compartilhou sua rotina durante a quarentena, falou sobre música, carreira, seu processo criativo e vida pessoal.

O ativismo sempre esteve presente em suas letras e ela também incentivava as mulheres a denunciarem seus agressores: “As mulheres precisam denunciar, ter coragem e agir. Liga para o 180 e bota a boca no trombone, grita, por favor, mulher”.

“Eu brigo muito pelas mulheres. Falo em shows, me envolvo com a negritude. A mulher negra está sempre atuando, correndo e eu acompanho esses movimentos porque me identifico, claro. É fundamental que nós, mulheres, acreditemos mais em nós mesmas, saibamos que temos uma força muito grande e não tenhamos medo de fracassar. Não podemos facilitar para quem não quer nosso crescimento. Digo que devemos sempre ter um pé à frente para buscar o melhor”, disse Elza.

Reação de personalidades nas redes sociais

Simplesmente sem chão com o falecimento, na tarde de hoje e por causas naturais, da nossa rainha Elza Soares. A notícia foi dada por meio de sua assessoria nas suas redes sociais. Elza Soares, presente, hoje e sempre. pic.twitter.com/dD9DKG22Df — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️🧜🏾‍♀️💉 (@ErikakHilton) January 20, 2022

😭Não achei que essa quinta-feira pudesse ficar mais triste. Mas ⁦@ElzaSoares⁩ partiu. Não faço ideia de como seja o Brasil sem Elza, uma deusa-mulher que sempre existiu. https://t.co/Eu2KISSMlX — Flávia Oliveira (@flaviaol) January 20, 2022

você e seu legado são eternos, Elza Soares! que você esteja em paz 🙏🏿 pic.twitter.com/bIVVwpAzyO — Gabi Oliveira (@depretas) January 20, 2022

Viva Elza Soares! Nós que aqui permanecemos, vamos honrar a sua luta, sua memória e seu legado. Que nossos ancestrais a recebam em festa. https://t.co/GLDaxicIha — Silvio Almeida (@silviolual) January 20, 2022

Deusa Elza Soares ❤️ descanse em paz. Obrigada por tanto — Paola Carosella (@PaolaCarosella) January 20, 2022

Vou para sempre ti amar! Eterna Elza Soares. https://t.co/H96gXeOlrI — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2022