Coletivo homenageia 130 anos de Cora Coralina em evento cultural em SP

Você já ouviu falar de Ana Lins dos Guimarães Peixoto? Não? Mas com certeza Cora Coralina é um nome familiar. Na verdade, estamos falando da mesma pessoa, já que o primeiro é o nome de batismo da renomada poeta. Aos 76 anos, a goiana, que faleceu em 10 de abril de 1985, publicou a sua primeira obra, mas a sua relação com a literatura começou ainda na infância.

Neste ano, o legado de Cora completa 130 anos e, por isso, o coletivo Tremma Cora reuniu marcas e artistas para homenagear essa grande artista em um evento cultural em São Paulo. De hoje (5) até sábado (7), o projeto terá rodas de conversas, exposição de arte, venda de doces goianos e apresentação de cerca de 30 marcas 100% nacionais e autorais.

Da esquerda para a direiro: Isabella Perillo, Sandrine Nass, Dona Vicência, filha de Cora, Nájla Rassi Cristina Parente

Criado por 4 mulheres, o evento traz para a cidade histórias inspiradoras para conectar pessoas. As goianas Isabella Perillo e Nájla Rassi, idealizadoras do Coletivo Tremma, se uniram as sócias da 2 Make Results, aceleradora de resultados, Cristina Parente e Sandrine Nass para colocar o projeto inédito de pé.

“Acreditamos no que é genuíno e nacional. Valorizamos a história por trás do sonho. Queremos contribuir para o enriquecimento cultural do nosso país e entendemos que um olhar curioso para a moda leva a uma descoberta de nós mesmas”, afirmam todas em manifesto.

Nos dias 6 e 7, o coletivo terá a participação de algumas mulheres que representam as “Coras da Atualidade” para uma roda de conversa. Além disso, o evento terá uma tarde de autógrafos com a poetisa goiana Telma Maia, que tem Cora como inspiração para a sua carreira.

O evento acontece de 5 a 7 de dezembro, das 10h às 20h, na Vanzak Gallery, na Alameda Lorena, 1610, no Jardim Paulista, em São Paulo.

