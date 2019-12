21 bons filmes para ver após a Ancine “esconder” as produções brasileiras

View this post on Instagram

Cinema é identidade. Como conhecer o Brasil sem ter visto um filme do Glauber Rocha? Do Nelson Pereira dos Santos? Ruy Guerra? Domingos? Lais Bodanski? Anna Muylaert? Sem conhecer a história da Vera Cruz, das chanchadas da Atlântida? Quantos filmes nos serviram de espelho, no bom e no mau sentido? Cabra Marcado pra Morrer, do Coutinho, Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite? Um governo que não valoriza a sua cultura não valoriza a história do seu país. Alguém já disse que a arte existe por que viver não é suficiente. A arte salva, amplia os horizontes, acalma o coração, ensina a viver. Se houvesse salas de cinema, aulas de música, poesia e teatro em todos os lugares onde o governo entra apenas com descaso e violência, o Brasil jamais teria eleito Jair Bolsonaro. #ocinemabrasileiroemcartaz