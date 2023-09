Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 10 e 16/9

Não sabe o que fazer em São Paulo nos próximos dias? Então confira o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com o melhor do cinema, música, teatro e literatura na capital paulista. As opções são variadas: desde a estreia do aguardado “Estranha Forma de Vida”, obra LGBT de Pedro Almodóvar estrelada por Pedro Pascal e Ethan Hawke, até shows de Johnny Hooker e a primeira temporada da versão nacional de “Funny Girl”, o que não falta é diversidade cultural na cidade. Confira:

Teatro

Pra Você Lembrar de mim (até 15/9)

Com direção de Elias Andreato e texto de Regina Antonini, “Pra Você Lembrar de Mim” retrata a mudança da relação entre um pai diagnosticado com a Doença de Alzheimer e sua filha, que aos poucos, se vê numa melancólica inversão de papéis familiares.

Valores : a partir de R$ 20,00 (meia-entrada)

: a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) Endereço : Teatro União Cultural– Rua Mario Amaral, 209 – Paraíso

: Teatro União Cultural– Rua Mario Amaral, 209 – Paraíso Horário: quintas e sextas, 20h

Frida Kahlo – Viva la Vida (apresentação única em 14/9)

O solo de Christiane Tricerri apresenta uma Frida Kahlo vibrante, que celebra o seu sucesso, ironicamente, no Dia dos Mortos. O ponto de partida da narrativa traz a artista mexicana preparando um jantar para os seus convidados, vivos ou mortos, enquanto relembra sua gloriosa trajetória.

Entrada gratuita (os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo)

(os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo) Endereço : Teatro Sérgio Cardoso — R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

: Teatro Sérgio Cardoso — R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista Horário: Quinta, às 19h.

Funny Girl – A Garota Genial (até 08/10)

O clássico dos musicais Funny Girl, que chegou a ser interpretado tanto no teatro quanto na sétima arte por Barbra Streisand, ganha uma adaptação brasileira assinada por Bianca Tadini e Luciano Andrey, sob a direção de Gustavo Barchilon, produção conjunta da Barho Produções e patrocínio oficial da Lorenzetti.

Quem dá vida à icônica Fanny Brice na versão brasileira é a jovem Giulia Nadruz, que aos 31 anos, já acumula papéis em grandes produções como West Side Story e O Fantasma da Ópera. Eriberto Leão (que, inclusive, protagonizou o ótimo espetáculo solo “O Astronauta” neste ano) realiza o seu primeiro musical como Nicky Arnstein, par romântico de Fanny na trama.

A história acompanha a jornada de Fanny Brice, uma jovem judia do Lower East Side que sonha em se tornar uma atriz famosa. Apesar da falta de apoio familiar devido a sua aparência que escapa aos padrões de beleza, Fanny consegue o seu primeiro emprego no Vaudeville. A partir daí, com a ajuda do jovem dançarino Eddie Ryan, ela rapidamente se destaca, incorporando o humor em suas apresentações e se tornando a estrela dos Ziegfeld Follies. No entanto, sua vida amorosa com o jogador compulsivo Nicky Arnstein se complica à medida em que a carreira decola.

Valores : a partir de R$ 25,00 (meia-entrada)

: a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) Endereço : Teatro Porto – Alameda Barão de Piracicaba, 740

: Teatro Porto – Alameda Barão de Piracicaba, 740 Horários: Sextas-feiras, às 20h; sábados, às 16h30 e 20h; domingo às 15h30 e 19h

Exposições

Os Mundos de Leonardo da Vinci (até 30/9)

Com mais de três mil metros quadrados, “Os Mundos de Leonardo da Vinci” traz oito salas interativas que evidenciam o quanto os trabalhos do artista continuam dialogando com os tempos atuais. Para isso, a mostra conta com a ajuda de Inteligência Artificial, robótica e mapeamento de projeção em alta definição.

Valores : a partir de R$ 70,00

: a partir de R$ 70,00 Endereço : Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089

: Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 Horário: diariamente, das 10h às 22h

Cinema

Porão Belas Artes (Especial Dario Argento)

Mensalmente, o Petra Belas Artes promove o ‘Porão Belas Artes’, exibindo filmes de terror clássicos todas às quartas-feiras. Em setembro, o cinema homenageia o diretor Dario Argento, que completou 83 anos de idade na última quinta-feira (7). Os títulos exibidos para a mostra são “Suspiria” (6/9), “O Pássaro das Plumas de Cristal” (13/9), “Prelúdio para Matar” (20/9) e “Terror na Ópera” (27/9).

Preço : R$ 20,00

: R$ 20,00 Horário : todas as quartas do mês, às 21h

: todas as quartas do mês, às 21h Endereço: R. da Consolação, 2423

Estranha Forma de Vida (14/9)

O aguardadíssimo romance gay estrelado por ninguém menos que Pedro Pascal e Ethan Hawke, sob o comando do icônico Pedro Almodóvar, chega em território nacional nesta quinta-feira (14).

Retrospectiva Sérgio Tréfaut (de 8 a 17/9)

Desde a última sexta-feira (8), é possível conferir algumas das maiores obras do cineasta brasileiro Sérgio Tréfaut na Cinemateca Brasileira. A mostra gratuita, composta por treze títulos, conta com produções como “Viagem a Portugal”, “A Cidade dos Mortos” e o recente “Fleurette”.

Entrada gratuita

Endereço : Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

: Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana Programação completa

Música

Johnny Hooker Canta Marília Mendonça (9 e 10/9)

Conhecido por sua singularidade artística e visuais extravagantes, Johnny Hooker realiza uma releitura emocionante dos maiores sucessos de Marília Mendonça em uma apresentação intimista no Sesc Bom Retiro.

Valores : A partir de R$ 12,00

: A partir de R$ 12,00 Endereço : Alameda Nothmann, 185 – Campos Elíseos

: Alameda Nothmann, 185 – Campos Elíseos Horário: 20h (sábado) e 18h (domingo)

Maneva se apresenta no Vibra São Paulo (16/9)

Os apreciadores de reggae poderão curtir uma grande apresentação da banda Maneva no próximo sábado (16), em São Paulo. O espetáculo, que tem aproximadamente duas horas de duração, passa pelos maiores sucessos do conjunto.

Valores : A partir de R$ 40,00

: A partir de R$ 40,00 Endereço : Av. das Nações Unidas, 17955

: Av. das Nações Unidas, 17955 Horário: 21h

