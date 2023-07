Claudia Indica: agenda cultural da semana de 16/07 a 22/07

Nos próximos dias, a cena artística de São Paulo fica agitada com shows de Luedji Luna e a imersiva exposição de Santos Dumont no Farol Santander. Além disso, a quinta edição do Cabíria Festival, com participação de Paula Jacob, editora-chefe de CLAUDIA, exibe uma impecável seleção de 16 filmes (gratuitamente) na Cinemateca Brasileira. Mas calma, ainda tem muitos outros passeios para curtir na cidade até o próximo sábado. A seguir, você confere a agenda cultural de 16/07 a 22/07:

Cinema

Cabíria Festival – 5ª edição (18 a 21/7)

O Festival Cabíria é um evento anual que busca celebrar e impulsionar a presença de cineastas mulheres e da diversidade tanto nas telas quanto nos bastidores. Contando com o apoio da Spcine, o festival será realizado pela segunda vez consecutiva em São Paulo, adotando um formato híbrido. A programação vai de 18 a 21 de julho, abrangendo espaços como a Cinemateca Brasileira e a ESPM, além de estar disponível online até 23 de julho através da Spcine Play, do Telecine e da MUBI.

Com uma cuidadosa seleção de 16 filmes, incluindo longas e curtas-metragens, a experiência também proporciona encontros com profissionais da área. Um dos destaques é a exibição do aguardado filme “Fogaréu“, dirigido por Flávia Neves e uma sessão-debate de “Shiva Baby”, mediada por Paula Jacob, editora-chefe de CLAUDIA. Vale lembrar que toda a programação é gratuita.

Endereço : Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 (ESPM) e Largo Sen. Raul Cardoso, 207 (Cinemateca brasileira)

: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 (ESPM) e Largo Sen. Raul Cardoso, 207 (Cinemateca brasileira) Programação completa: https://www.cabiria.com.br/programacao/

Mubi Fest

Iniciado na última sexta (14), hoje é o último dia para conferir a programação (que está sensacional, aliás) do Mubi Fest. Além da exibição dos filmes, que vão de um especial dedicado a Wong Kar Wai ao clássico nacional “Pixote: A Lei do Mais Fraco”, em versões restauradas, o MUBI FEST 2023 conta com espaços interativos, com direito a um quiz valendo prêmios. Neste domingo, “Eu Não Sou Uma Bruxa”, “O Ódio” e “Pixote” encerram a mostra. Ingressos podem ser retirados gratuitamente na cinemateca uma hora antes das sessões.

Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207

Exposições

Santos Dumont – O Poeta Inventor

Aberta ao público desde a última sexta-feira (14), a exposição dedicada aos 150 anos de Santos Dumont traz dois andares inteiramente dedicados à extraordinária jornada de Alberto Santos Dumont na busca pela conquista do voo.

Continua após a publicidade

Detalhando desde sua vida no Brasil até seus notáveis feitos e experimentos em Paris, os visitantes podem conferir itens nunca exibidos ao público, como diversos pertences e objetos pessoais do aeronauta, registros históricos em desenhos e textos originais e, ainda, réplicas de aeronaves projetadas e utilizadas por ele como o icônico 14BIS e o Demoiselle.

A interatividade também está presente na experiência: em um dos andares, é possível adentrar um simulador de voos de balão, que recria um trajeto por Paris em torno da Torre Eiffel. Imperdível, né? Os ingressos custam R$ 35,00 (R$ 17,50, meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria física ou online.

Endereço: Farol Santander (R. João Brícola, 24)

Teatro

Misery – Louca Obsessão

Aclamada entre crítica e público, a sufocante adaptação teatral do renomado romance “Misery – Louca Obsessão“, de Stephen King, permanece em cartaz no Teatro TUCA até o dia 30 de julho. Com atuações brilhantes de Mel Lisboa, Marcello Airoldi e Alexandre Galindo, a peça narra a história de um famoso escritor que, após um terrível acidente de carro, é socorrido por uma enfermeira que se revela uma fã psicótica. Os ingressos vão de R$ 30,00 a R$ 120,00, e estão à venda no portal da Sympla.

Endereço: R. Monte Alegre, 1024

O Âncora

Solo estrelado e dirigido por Alex Nader, com texto e codireção de Leandro Muniz, “O Âncora” retrata o surto de um renomado apresentador de telejornal que já não consegue mais noticiar os problemas insolúveis do país. A peça fica em cartaz até o próximo domingo (23), com ingressos custando R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), à venda na bilheteria do CCBB e no site bb.com.br/cultura

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil– R. Álvares Penteado, 112

Shows

Luedji Luna

Nos dias 21 e 22 de julho, Luedji Luna apresenta algumas das melhores canções de sua carreira diretamente do Sesc Pompeia, trazendo uma mistura de sonoridades que vão do jazz ao batuque baiano. Ingressos a partir de R$ 12,00 no site do Sesc São Paulo.

Endereço: R. Clélia, 93

Relacionadas Cultura Filmes e séries imperdíveis nos streamings em julho de 2023