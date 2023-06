Filmes e séries imperdíveis nos streamings em julho de 2023

Logo no início do mês, a HBO Max disponibiliza Spencer, filme polêmico que retrata as pressões emocionais pelas quais a Princesa Diana foi submetida em seu relacionamento com o Príncipe Charles. Aliás, mesmo não curtindo a produção, vale a pena rever apenas para conferir os lookinhos maravilhosos usados por Kristen Stewart no longa.

Xuxa – O Documentário, produzido pela Globoplay, chega ao streaming no dia 13 de julho, retratando todas as conquistas e polêmicas que moldaram a trajetória da ‘Rainha dos Baixinhos’.

E claro, a aguardada sequência de Bird Box chega ao catálogo da Netflix nas próximas semanas (prometendo ser uma das maiores estreias do ano).

Imperdível, né? A seguir, você confere as principais estreias do streamings em julho de 2023:

Spencer (HBO Max)

Spencer, protagonizado por Kristen Stewart, narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento entre a Princesa Diana e o Príncipe Charles (interpretado por Jack Farthing no filme). Apesar de ter dividido opiniões, o projeto rendeu a primeira indicação ao Oscar na carreira de Stewart.

Estreia: 01/01

The Horror Of Dolores Roach: 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Baseado no podcast homônimo de sucesso, The Horror Of Dolores Roach acompanha uma mulher que, após ser liberada de uma prisão injusta, consegue encontrar um emprego como massagista. Porém, ao ter a retomada de sua dignidade ameaçada, a jovem é forçada a tomar atitudes extremas. Spoiler alert: ao que tudo indica, a primeira temporada aborda temáticas como uso de drogas, traição e até mesmo canibalismo. Vai ter coragem de dar play?

Estreia: 07/07

Xuxa – O Documentário (Globoplay)

Sem sombra de dúvidas, Xuxa tem uma das carreiras mais bem-sucedidas do show business. E agora, a ‘Rainha dos Baixinhos’, como ficou popularmente conhecida, ganha um documentário emocionante no Globoplay. Estamos ansiosos!

Estreia: 13/07

Bird Box Barcelona (Netflix)

Bird Box quebrou inúmeros recordes de visualizações quando estreou há cinco anos (sim, o tempo voou). E agora, o longa ganhará uma sequência sem a presença de Sandra Bullock, infelizmente. Desta vez, o projeto acompanha uma família lutando pela sobrevivência em uma Barcelona dizimada por forças misteriosas.

Estreia: 14/07

Stephen Curry: Subestimado (Apple TV+)

A jornada ao estrelato de um dos jogadores mais impactantes, versáteis e fascinantes na história do basquete: Stephen Curry. Vale lembrar que o jogador, mesmo tendo uma altura considerada baixa para o basquete, contrariou todas as adversidades e se tornou quatro vezes campeão da NBA

Estreia: 21/07

Sintonia: 4ª Temporada (Netflix)

A quarta temporada de Sintonia retrata Nando buscando redenção após suas ações repercutirem negativamente em seus entes queridos e amigos. Doni, ferido pelo tiroteio, batalha para redefinir sua trajetória profissional e encontra esperança ao voltar às suas raízes.

Estreia: 25/07

Na segunda temporada do spin-off de How I Met Your Mother, protagonizada por Hilary Duff, Sophie e seus amigos estão tentando descobrir quem são, o que desejam da vida e como se relacionar na era dos aplicativos de namoro que tornam todas as relações imediatistas.

Estreia: 26/07