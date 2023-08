Claudia Indica: agenda cultural de 13/08 a 19/08

“Prazer Hamlet”, elogiado monólogo de Rodrigo Simas, continua a sua temporada em São Paulo até o dia 27 de agosto, com apresentações marcadas para este fim de semana. Além disso, “Fotografia habitada, antologia de Helena Almeida”, exposição do IMS Paulista, traz aproximadamente 120 criações singulares da renomada artista portuguesa. E no mundinho da sétima arte, o longa “Virgínia”, protagonizado por Vera Holtz, faz sua estreia no 51º Festival de Gramado.

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com as melhores dicas do que curtir em São Paulo — e outras cidades — nos próximos dias:

Teatro

Intimidade Indecente (até 29/10)

Com direção de Guilherme Leme Garcia, “Intimidade Indecente” acompanha um casal sessentão — Mariano (Marcos Caruso) e Roberta (Eliane Giardini) — atravessando uma crise no relacionamento: o sexo esfriou, o desejo está ausente e a implicância mútua atinge altos níveis. Sedentos por novas experiências, passam a entender que não há mais porque ficar juntos.

Endereço : Teatro Renaissance– Alameda Santos, 2233 – Cerqueira César

: Teatro Renaissance– Alameda Santos, 2233 – Cerqueira César Horários : Sábados, às 19h e às 21h. Domingos, às 17h.

: Sábados, às 19h e às 21h. Domingos, às 17h. Valores: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Prazer Hamlet (até 27/8)

Este poderoso monólogo de Rodrigo Simas, com direção de Ciro Barcelos, mergulha nas angústias, indagações e conflitos internos do protagonista, um ator cuja mente é envolvida pela incessante presença de Hamlixo. Essa entidade impulsiona o ator a adentrar os intrincados caminhos da falsidade social e a explorar o âmago do Príncipe Hamlet, desvelando uma questão até então negligenciada nas diversas representações teatrais da peça: qual foi, afinal, o verdadeiro objeto do amor do príncipe?”

Endereço : Teatro ViradaLata– Rua Apinajés, 1387, Perdizes.

: Teatro ViradaLata– Rua Apinajés, 1387, Perdizes. Horários : Sábados, às 20h. Domingos, às 19h.

: Sábados, às 20h. Domingos, às 19h. Valores: R$ 90,00

Exposições

‘Eu, Você e a Lua’ (até janeiro de 2024)

Tunga (1952 – 2016) demonstrou um profundo interesse pela alquimia, psicanálise, ciências e filosofia. Durante quatro décadas, criou uma mitologia singular que destaca as nossas noções de permanência e transformação. É neste contexto que “Eu, Você e a Lua” (2015), uma das últimas criações do artista, será exibida de 09 de agosto a 28 de janeiro de 2024, na Sala de Vidro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, pela primeira vez no Brasil. A instalação é composta por elementos recorrentes no vocabulário poético do artista, como garrafas de cristal, pedras e pratos presos em aros e hastes.

Endereço : Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Entrada pelos portões 1, 2 e 3

: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Entrada pelos portões 1, 2 e 3 Horários : quarta-feira, 10h às 18h

: quarta-feira, 10h às 18h Valores: Gratuito

Fotografia habitada, antologia de Helena Almeida, 1969-2018 (Até 24/9)

Esta exposição antológica é uma compilação de aproximadamente 120 criações da renomada artista portuguesa Helena Almeida (1934-2018). Através de sua produção, a artista explora temáticas como a autorrepresentação feminina e as fronteiras que permeiam as diferentes expressões artísticas.

Endereço : IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424

: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 Horários : Terça a domingo e feriados (exceto segundas), 10h às 20h

: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), 10h às 20h Valores: grátis

Cinema

Tia Virgínia (13/8)

“Tia Virgínia”, protagonizado por Vera Holtz, é um dos seis filmes selecionados para a mostra competitiva de longas-metragens brasileiros do 51º Festival de Gramado, com exibição marcada para o dia 13 de agosto, no Palácio dos Festivais. A trama, dirigida pelo premiado Fábio Meira (“As Duas Irenes”), reflete sobre o quanto nós, enquanto sociedade, ainda não estamos preparados para lidar com a velhice.

Fale Comigo (17/8)

Considerado como um dos filmes de terror mais assustadores dos últimos anos — nós conferimos e somos obrigados a concordar —, “Fale Comigo” chega aos cinemas nacionais em 17 de agosto. A trama gira em torno de Mia, que após fazer contato com o mundo sobrenatural através de um objeto peculiar, acaba sendo perseguida (e torturada psicologicamente) por entidades maléficas. Recomendamos conferir o longa nas telonas!

Literatura

Flipelô 2023 (até 13/8)

Celebrada como um dos principais encontros literários do Brasil, a Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho) agrega em sua agenda autores de renome e experiências culturais vibrantes, promovendo uma efervescência cultural no coração do Pelourinho, em Salvador. Entre os dias 9 e 13 de agosto, a 7ª edição do evento trará à vida uma série de atividades enriquecedoras. Entre elas, está a presença do escritor moçambicano Mia Couto, que participará de mesas e rodas de conversas sobre questões raciais, de gênero e LGBTQIAPN+.

Ainda nesta edição, Mãe Stella de Oxóssi, escritora que ocupou a cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia, em 2013, receberá uma bela homenagem. Ao todo, 135 painéis e 60 autores brasileiros e estrangeiros estarão na programação, que inclusive, será transmitida em partes pelo canal do Youtube da Flipelô.

Música

Francisco El Hombre (18 e 19/8)

Francisco El Hombre, banda estradeira por trás da belíssima “Triste, Louca ou Má”, realiza um show intimista e potente no Sesc Pompeia. Vale lembrar que o conjunto composto por Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff completa uma década de existência neste ano.

Endereço : R. Clélia, 93 – Água Branca

: R. Clélia, 93 – Água Branca Horários : sexta e sábado, 21h

: sexta e sábado, 21h Valores: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 12,00 (credencial plena)

Festivais

1ª Semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto (de 11 a 20/8)

Com a missão de estimular as manifestações artísticas contemporâneas e enaltecer a identidade cultural de Ouro Preto, o IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro, uma plataforma colaborativa que une e dissemina conhecimentos criativos, está organizando a 1ª Semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto. Este evento oferecerá um panorama atual das expressões artísticas e culturais das comunidades que circundam a região de Ouro Preto. Além de fomentar o turismo e a economia criativa local, essa iniciativa também visa enriquecer a formação educacional coletiva a nível nacional.

Com temáticas multidisciplinares, a Semana de Arte trará expressões artísticas que abordam o pensamento decolonial, mergulhando na desconstrução de estereótipos, na valorização da diversidade étnico-racial, na luta contra o racismo estrutural e no fomento à produção cultural e intelectual de pessoas e comunidades historicamente excluídas. Para conferir a programação completa, basta acessar o site oficial.