10 museus importantes do Brasil para conhecer

Instituições com acervos riquíssimos e imprescindíveis para a cultura nacional e mundial, os museus são sempre bons destinos para quem busca saber mais sobre artes e história. No Brasil, diversos espaços se dedicam a abrigar peças valiosíssimas, como no caso do Masp, imponente museu em São Paulo, situado na Avenida Paulista, abrigado em edifício de colunas vermelhas desenhado por Lina Bo Bardi.

A seguir, veja outros museus no país para colocar na rota de suas férias:

Masp (@masp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu de Arte de São Paulo (@masp)

Continua após a publicidade

O Museu de Arte de São Paulo é privado e sem fins lucrativos. Foi fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand (1892-1968). Ele já foi situado na Rua 7 de Abril, na região central da cidade e, em 1968, foi para a Avenida Paulista, onde ganhou um edifício projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi. O Masp é considerado um dos principais museus de São Paulo e conta com mais de 11 mil obras em seu acervo, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas.

Endereço: Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo

Pinacoteca (@pinacotecasp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pinacoteca de São Paulo (@pinacotecasp)

Continua após a publicidade

Museu de artes mais antigo da cidade de São Paulo, a Pinacoteca foi fundada em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo. O espaço é voltado para a produção brasileira de artes visuais, concebida desde o século XIX até a contemporaneidade, e também realiza exposições temporárias de artistas internacionais. Mais recentemente, ganhou mais um prédio, a Pina Contemporânea, que se une às duas outras unidades do museu, a Pinacoteca Luz, na Praça da Luz, e o edifício Pina Estação, na Santa Efigênia.

Endereço: Pina Contemporânea: Avenida Tiradentes, 273, Luz, São PauloPinacoteca Luz: Praça da Luz, 2 – Luz, São PauloPina Estação: Largo General Osório, 66, Santa Efigênia, São Paulo

Instituto Ricardo Brennand (@institutorb)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instituto Ricardo Brennand (@institutorb)

Continua após a publicidade

Inaugurado em 2002, o Instituto Ricardo Brennand ocupa uma área de 77.603 m² cercada por reserva de Mata Atlântica em Recife. O acervo da instituição é distribuído por um complexo de edificações constituído pelo Museu Castelo São João (museu de armas brancas), Pinacoteca, Biblioteca, Auditório, Jardins das Esculturas e uma galeria para exposições temporárias e eventos.

Endereço: Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife

MAM da Bahia (@bahiamam)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu de Arte Moderna da Bahia (@bahiamam)

Situado no Solar do Unhão, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), considerado um dos mais importantes do país, costuma realizar mostras de artistas visuais em suas cinco salas expositivas. O museu de Salvador tem uma galeria ao ar livre (o Parque das Esculturas) e sala de cinema. Aberto em 1959, o MAM foi concebido e dirigido, inicialmente, pela arquiteta Lina Bo Bardi.

Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, s/n – Comercio, Salvador

Museu da Inconfidência (@museudainconfidencia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu da Inconfidência (@museudainconfidencia)

Continua após a publicidade

Inaugurado em 1944, o Museu da Inconfidência opera em um edifício onde funcionava a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, na cidade de Ouro Preto, em MG. Conta com exposição de longa duração sobre a Inconfidência Mineira e histórico da vida social, política e artística do município. Há ainda espaço dedicado exclusivamente ao artista Aleijadinho.

Endereço: Praça Tiradentes, 139 – Centro Histórico – Ouro Preto, Minas Gerais

Museu Imperial (@museu.imperial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu Imperial (@museu.imperial)

Continua após a publicidade

Acervo do país voltado ao Segundo Reinado, período governado por D.Pedro II, o Museu Imperial conta com 400 mil itens museológicos, arquivísticos e bibliográficos à disposição de pesquisadores e interessados. Ele está situado na antiga residência de verão da família imperial, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Endereço: Rua da Imperatriz, 220 – Centro, Petrópolis – Rio de Janeiro

Museu do Ipiranga (@museudoipiranga)

Situado em edifício construído entre 1885 e 1890, como parte de comemoração da Proclamação da Independência, em 1822, o Museu do Ipiranga é um dos principais do país e conta com exposições e espaços para atividades educativas e culturais. Em seu acervo, aparecem pinturas, desenhos, coleções fotográficas, documentos e objetos de diferentes épocas.

Endereço: Rua dos Patriotas, 20 – Ipiranga, São Paulo – São Paulo

Museu Oscar Niemeyer (@museuoscarniemeyer)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu Oscar Niemeyer | MON (@museuoscarniemeyer)

Continua após a publicidade

Com uma estrutura em forma de olho projetada por Oscar Niemeyer, o museu que leva o seu nome possui cerca de 35 mil m2 de área construída e mais de 17 mil m2 de área expositiva. O MON conta com 12 salas expositivas, que recebem, anualmente, em média vinte mostras. O acervo é recheado com 14 mil obras de arte.

Endereço: Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico, Curitiba – Paraná

Palacete Provincial

Edifício fundado em 1874 para servir de quartel da Polícia Militar do Amazonas, o Palacete Provincial, hoje, abriga museus de diferentes linguagens: Museu da Imagem e do Som (Misam), Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes, Pinacoteca do Estado, além da Exposição de Arqueologia. Com um acervo de 400 mil itens, o espaço reúne quadros, fotos e gravuras de artistas locais, nacionais e internacionais, coleções de moedas antigas, além de reproduções de escavações e artefatos descobertos na região.

Endereço: Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro – Manaus, Amazonas

Museu Nacional da República (@museunacionaldarepublica)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MUSEU (@museunacionaldarepublica)

Continua após a publicidade

Situado em Brasília, em edifício de formato semiesférico, projetado por Oscar Niemeyer, o Museu Nacional da República tem a missão de promover as artes visuais. O espaço, com base de raio de 32 metros e 26 metros de altura, conta com quatro pavimentos: subsolo, piso térreo, piso superior para exposições e mezanino. O acervo tem mais de 1.400 obras, em múltiplas técnicas e linguagens artísticas feitas no Brasil desde meados do século 20.

Endereço: Setor Cultural Sul, Lote 2, Brasília – Distrito Federal

Relacionadas Cultura Mulheres negras na curadoria de museus rejeitam visão eurocêntrica da arte