Clássico da dança moderna, ‘Revelations’ é destaque hoje (30) no YouTube

Sem tecnologia, a dança teria uma barreira quase intransponível em dias de isolamento. Ainda assim, aulas de casa e vídeos de inspiração continuam ganhando força online, conquistando novos fãs para a arte que não usa palavras. E uma das mais importantes companhias de dança do mundo, a Alvin Ailey American Dance Theater começa hoje (30) uma temporada online que pode distrair muito quem está em casa, além de diversificar o conteúdo. É que a companhia apresenta hoje, às 20h, em seu canal no YouTube, um dos clássicos da dança moderna mais aclamados: Revelations.

Além disso, os membros da companhia, que já dividem vídeos no Instagram, estão alimentando as redes sociais com vários vídeos de inspiração para a série #TheShowMustGoOn (o show deve continuar). Se não bastasse, os artistas darão aulas de vários estilos de dança: do balé para iniciantes ao samba. É para aproveitar

Obra-prima da companhia será apresentada na íntegra

Fundada pelo dançarino, coreógrafo e ativista negro, Alvin Ailey em 1958, a companhia quebrou tabus e preconceitos com um grupo de dançarinos multi-raciais que apresentavam desde o balé clássico ao jazz, sempre criando uma linguagem própria e inovadora.

Uma de suas peças mais populares, e para muitos a obra prima de Ailey, Revelations, tem duração de quase 40 minutos e é dividida em três quadros. Criada em 1960, Revelations continua com linguagem atual e tem um lado religioso (a trilha mescla gospel e blues) e remonta a luta contra a escravidão. Veja um trecho do vídeo abaixo:

Contra o racismo e fazendo História

Alvin Ailey nasceu no Texas, Estados Unidos, em 1931, em tempos de segregação violenta. Abandonado pelo pai com apenas meses de vida e criado por sua mãe adolescente, Ailey trabalhou com ela como catador de algodão para sobreviver. Sua mãe também trabalhou como doméstica para poder sustentar o filho, que muitas vezes ficava nas casas de parentes enquanto ela procurava oportunidades de emprego. Um dos maiores traumas da vida de ambos foi a violência sexual da qual ela foi vítima, na frente do filho, quando ele tinha apenas 5 anos. A religião era o alento para os dois e o futuro dançarino ficou profundamente impactado com as músicas e danças que a comunidade apresentava nas igrejas. Revelations, segundo ele, nasceu das memórias desses dias.

Ailey em 1965

Em 1941, Ailey se mudou com sua mãe para Los Angeles, onde ele conseguiu se destacar no colégio por ter bom desempenho em esportes e idiomas. Ainda na escola ele descobriu o balé e decidiu seguir uma carreira na dança, que o levou para Nova York ainda aos 20 e poucos anos. Ailey fez parte da icônica companhia de dança moderna de Martha Graham e em 1958 fundou sua própria companhia, que rodou os Estados Unidos e chegou inclusive a se apresentar na Rússia, em tempos de Guerra Fria. Sua carreira infelizmente foi interrompida pela AIDS, que tirou a vida do artista ainda aos 58 anos.

O impacto da obra de Ailey na cultura americana e mundial foi ímpar: ele conseguiu quebrar paradigmas importantes e dar oportunidades a bailarinos negros que não tinham chance em companhias mais tradicionais. Sua companhia conseguiu sobreviver à sua morte e segue sendo uma das mais aclamadas do mundo.

A vida do coreógrafo vai virar filme, produzido por Alicia Keys e dirigido pelo premiado Barry Jenkins, de Moonlight: Sob a Luz do Luar e Se a Rua Beale Falasse. O roteiro deve ser baseado no livro de Jennifer Dunning, “Alvin Ailey: A Life In Dance”