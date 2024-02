Lollapalooza cancela quarto show em line-up; Confira substituições

Com menos de 1 mês para um dos maiores festivais de música da cidade de São Paulo, o Lollapalooza cancelou seu quarto show nesta terça-feira (27). As informações foram divulgadas através de uma publicação feita no perfil oficial do festival no Instagram.

Com shows entre os dias 22, 23 e 24 de março, o festival já teve mudanças importantes no line-up. Hoje, foi a vez de Dove Cameron, Jaden e Rina Sawayama cancelarem suas participações.

Os artistas serão substituídos pela cantora canadense Jessie Reyez, que se apresenta no sábado, dia 23, e da banda de rock americana Greta van Fleet, que toca no domingo, dia 24. Confira o anúncio oficial a seguir:

Vale lembrar que esta não é a primeira alteração na programação do festival. Em janeiro, a banda Paramore precisou cancelar sua participação no evento alegando razões pessoais.

A banda King Of Leon substitui o grupo no sábado, dia 23, se tornando headliner na programação.

Para mais informações sobre lineup, venda de ingressos, reembolsos e todas as atualizações sobre o festival, acesse www.lollapaloozabr.com e saiba mais.