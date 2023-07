16ª edição do Festival Latinidades chegará em quatro capitais brasileiras

A 16ª edição do Festival Latinidades está chegando e, pela primeira vez, chegará em quatro capitais brasileiras. O evento ocorre no Distrito Federal (6 a 9/7), Rio de Janeiro (15/7), São Paulo (21 a 23/7) e, por fim, Salvador (29 e 30/7). Considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina, o Latinidades conta com uma programação diversa, que tem como proposta promover diálogos entre o poder público e organizações não-governamentais para impulsionar trajetórias de mulheres negras nos mais diversos campos de atuação. Além disso, o evento também promove a visibilidade para o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil.

Idealizado por Jaqueline Fernandes , o evento é um espaço para convergir iniciativas do estado e da sociedade civil relacionadas ao enfrentamento do racismo , sexismo e promoção da igualdade racial. A programação inclui debates, palestras, oficinas, lançamentos literários e rodadas de negócios . Mas, os visitantes também poderão se divertir com apresentações de dança , uma feira de empreendedorismo , teatro e música.

“Vemos nesse projeto um potencial de legado, de impacto simbólico, capaz de inspirar transformações agora e no futuro”, completa Fernanda Paiva, Diretora de Branding Cultural da Natura, que selecionou o Festival Latinidades por meio do Natura Musical, no Edital 2023. A programação inclui a participação das ministras Margareth Menezes e Anielle Franco, além de Beth de Oxum, Carla Akotirene, Bixarte e Brisa Flow como palestrantes.

16º Festival Latinidades

Ingressos: Via plataforma Sympla

Brasília: 6 a 9 de julho

Rio de Janeiro: 15 de julho

São Paulo: 21 a 23 de julho

Salvador: 29 e 30 de julho