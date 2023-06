10 livros para entender o movimento LGBTQIAP+

Junho é conhecido como o Mês do Orgulho LGBTQIAP+, e nada melhor do que aproveitar a data para relembrar e entender a luta dessas pessoas. Ainda hoje, muitas delas compõem uma estatística preocupante: a da violência. Elas são vítimas de preconceito e crimes de ódio e lutam pela própria sobrevivência no mundo inteiro. Vale lembrar, inclusive, que o Brasil, infelizmente, ocupa o topo da lista dos países que mais mata pessoas trans no mundo.

Por isso, montamos uma seleção de livros disponíveis na Amazon que vão ajudar você a entender melhor as dores dessas pessoas e a compreender a importância de apoiar as suas lutas – que, no fim das contas, é uma luta de todos nós por igualdade de direitos.

Ah, e mais: 15% do valor das vendas feitas através deste link serão destinadas à ONG Mães da Resistência, que se organiza para acolher e lutar pelo direito à existência plena de lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, agêneros, intersexos, pansexuais, não bináries e todos que se incluem nesta comunidade.

Vamos à lista?

Livro: 50 Lgbtq+ Incríveis 50 LGBTQ+ incríveis” é um livro de Débora Thomé que apresenta histórias inspiradoras de cinquenta personalidades da comunidade LGBTQ+. Essas histórias retratam suas vidas, carreiras e sucesso, mostrando a força e coragem necessárias para superar obstáculos e lutar pela liberdade. Compre agora: Amazon - R$ 45,90

Livro: Movimento LGBTI+: Uma breve história do século XIX aos nossos dias O livro oferece um panorama do movimento LGBTI+ como uma luta política por direitos e equidade, com foco no contexto geográfico ocidental. Também aborda a importância da consciência política e da ação na busca por igualdade e democracia, sendo uma fonte de aprendizado e inspiração para resistir aos autoritarismos e conservadorismos atuais. Compre agora: Amazon - R$ 35,70

Livro: Transexualidade - O corpo entre o sujeito e a ciência: Trilogia sobre sexualidade contemporânea - vol. 1 O livro aborda a transexualidade sob o prisma da psicanálise, questionando a falta de questionamentos e reflexões sobre o assunto, apesar dos tratamentos médicos sérios e irreversíveis envolvidos. Ele discute a história da transexualidade na medicina, psicanálise e cultura, levanta questões pouco exploradas, como a destransição e a relação entre homofobia e transexualidade, e propõe avaliações mais cautelosas e refinadas dos casos, situando a transexualidade nas encruzilhadas da cultura e sua influência na vivência da sexualidade. Compre agora: Amazon - R$ 45,99

Livro: Vidas trans: a Coragem de Existir Amara Moira, João W. Nery, Márcia Rocha e T. Brant, pessoas trans, compartilham depoimentos intensos sobre a descoberta, luta, transição e conquista da liberdade em relação à sua identidade de gênero. Suas histórias reafirmam o direito ao nome, corpo e existência plena, abordando preconceitos, dores e a importância da militância. Compre agora: Amazon - R$ 109

Livro: Viagem Solitária – Nova Edição “Viagem solitária” é um livro que narra a corajosa jornada de João W. Nery, um dos maiores símbolos da liberdade de gênero no Brasil. Sua história de incompreensão, superação e coragem, ao se tornar o primeiro trans-homem a realizar uma cirurgia de redesignação sexual no país, é um ato político que inspira e promove a aceitação e respeito pela diversidade. Compre agora: Amazon - R$ 29,99

Livro: Trans: Histórias reais que ajudam a entender a vida das pessoas transexuais desde a infância “Trans – Histórias reais” é um livro que reúne relatos de pessoas transexuais, trazendo à tona suas vidas e experiências muitas vezes silenciadas e discriminadas. Os autores convidam os leitores a entrarem no universo desses indivíduos, buscando promover compreensão, informação e apoio para a comunidade trans no Brasil. Compre agora: Amazon - R$ 28,99

Livro: Devassos no Paraíso (4ª edição, revista e ampliada) - A homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade “Devassos no Paraíso” retorna como o livro mais completo sobre a história da homossexualidade no Brasil. João Silvério Trevisan oferece um estudo pioneiro, abordando diversos campos do conhecimento e expressões culturais, atualizando o texto com novos capítulos e imagens, refletindo as lutas e conquistas dos direitos LGBT no século XXI. Compre agora: Amazon - R$ 52,99

Livro: Ricardo e Vânia A história de Ricardo, conhecido como “Fofão da Augusta”, ganha nova perspectiva ao descobrir-se a trajetória de Vânia, sua namorada. A reportagem de Chico Felitti revelou a vida do famoso personagem urbano, abordando sua passagem como cabeleireiro, drag queen e artista de rua, além de destacar o papel de Vânia, que foi seu grande amor. Compre agora: Amazon - R$ 43,90

Livro: Este livro é gay: E hetero, e bi, e trans... “Este livro é gay” aborda a sexualidade de maneira clara e divertida, convidando os leitores a refletir sobre seus desejos e promovendo o respeito às escolhas individuais, especialmente entre professores, pais e jovens. Compre agora: Amazon - R$ 40,48

Livro: Rainhas da noite: As travestis que tinham São Paulo a seus pés A história impactante das três travestis que comandaram o centro de São Paulo entre 1970 e 2010 é resgatada por Chico Felitti, revelando uma narrativa envolvente e pouco documentada. Além das ameaças e violências sofridas, o autor destaca a ternura, a generosidade e a irmandade dessas personalidades essenciais para a comunidade LGBTQIA+. Compre agora: Amazon - R$ 51,92