Vinícola Guaspari atrai visitantes por vindima e menu de Jefferson Rueda

Por trás de cada garrafa de vinho existe muito trabalho. Da plantação de uvas ao engarrafamento da bebida, a delicadeza e o respeito a cada etapa são determinantes para a qualidade do produto. Não seria diferente com a vindima, a tradicional colheita de uvas.

Acompanhamos de perto a da Vínicola Guaspari, que ainda conta com a degustação de vinhos e o menu assinado pelo chef Jefferson Rueda, e te contamos tudo sobre esse processo.

Mas o que é ‘vindima’?

A vindima ‒ ou colheita das uvas ‒ é um evento tradicional no ciclo de produção do vinho. Ela acontece anualmente e marca o momento em que as uvas atingem o ponto ideal de maturação para serem colhidas e, então, levadas para a produção de vinhos.

Durante o período que antecede a vindima, os viticultores monitoram cuidadosamente a maturação das uvas, medindo os níveis de açúcar, acidez e outros compostos fenólicos que influenciam o sabor e a qualidade do vinho para tomar a decisão de quando colher.

Assim que o momento ideal chega, as uvas são colhidas manualmente ou por máquinas e há uma seleção cuidadosa para uma maior qualidade do vinho.

Após a colheita, as uvas são levadas para a vinícola, onde passam por processos de desengace ‒ remoção dos caules ‒ e prensagem para extrair o mosto, que será fermentado e transformado em vinho.

Guaspari abre as portas para a vindima

Pioneira na produção de vinhos na Serra da Mantiqueira, a Guaspari, de Espírito Santo do Pinhal (SP), mescla tradição e inovação na produção de vinhos de alta qualidade.

A vinícola foi criada para explorar o potencial vitivinícola da região e tem se destacado pela produção de vinhos premiados e pela adoção de práticas sustentáveis – redução de agrotóxicos, promoção da biodiversidade, conservação da água e do solo, etc.

Para comemorar os 150 anos da imigração italiana ao Brasil, a Guaspari homenageia suas raízes e as da cidade de Espírito Santo do Pinhal com o menu de encerramento da Vindima de 2024, assinado por Jefferson Rueda, chef d’A Casa do Porco, 27º melhor restaurante do mundo e 4º da América Latina, segundo o The World’s 50 Best Restaurants.

Com um cardápio exclusivo para harmonizar com os vinhos da Guaspari, o chef une sua especialidade – a carne de porco – aos ingredientes sazonais da horta da vinícola. São seis tempos, todos harmonizados com vinhos, além da sobremesa.

Quem visitar a Guaspari durante os finais de semana de agosto terá acesso ao menu, além de café da manhã, apresentação da plantação de onde vem os frutos da linha de cafés especiais da Guaspari, tour no vinhedo, colheita simbólica e passeio na área da indústria, onde ficam os tanques, barricas e a cave de garrafas.

