Dia Mundial do Queijo: como harmonizar queijos e vinhos

Celebrado anualmente no dia 20 de janeiro, o Dia Mundial do Queijo foi uma data escolhida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em 2001 para celebrar esse alimento, que é consumido em todo o mundo há milhares de anos.

E já que estamos falando em queijos, por que não emendar um vinho? Afinal, queijos e vinhos são duas das mais apreciadas iguarias do mundo. Combinados, eles podem criar uma experiência sensorial única.

Mas como harmonizar e obter o melhor resultado? A resposta não é simples, pois existem muitos fatores a serem considerados, como o tipo de queijo, o seu grau de maturação, o teor de gordura e a intensidade dos sabores.

Para ajudar, trazemos algumas dicas essenciais para se aventurar nesse universo de sabores complexos e tão intensos!

Como combinar queijos e vinhos corretamente?

De modo geral, queijos leves e suaves combinam melhor com vinhos frescos e de corpo leve, como brancos, rosés e espumantes. Já queijos mais intensos e complexos harmonizam melhor com vinhos mais encorpados e estruturados, como tintos.

Outra dica importante é considerar o teor de gordura do queijo. Queijos com alto teor de gordura, como os queijos amarelos, harmonizam melhor com vinhos mais ácidos e frescos, que ajudam a equilibrar o conjunto.

O vinho certo para cada tipo de queijo

A seguir, confira algumas sugestões de harmonização entre queijos e vinhos, considerando os principais tipos de queijo:

1) Vinhos para queijos frescos Os queijos frescos são geralmente suaves e cremosos, com sabores leves e delicados. Eles combinam bem com vinhos brancos leves e frescos, que ajudam a realçar os sabores do queijo.

O brasileiríssimo queijo minas fresco, por exemplo, é um queijo magro, pouco gorduroso e pouco salgado, então, devemos evitar vinhos amadeirados, pesados e muito estruturados.

Segundo Gustavo Peroni, sommelier da Cantu Grupo Wine, esse tipo de queijo combina bem com o Merlot ou Carmenère chileno sem barrica, como a linha Ventisquero Clásico, por exemplo.

“Uma variação que funciona também é o português Bons Ventos tinto ou branco, por ser um vinho frutado, fresco e leve”, aconselha o especialista. Veja outros exemplos:

Feta: queijo grego feito com leite de ovelha ou cabra. Tem sabor salgado e ácido, com notas de ervas. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Alvarinho, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.

queijo grego feito com leite de ovelha ou cabra. Tem sabor salgado e ácido, com notas de ervas. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Alvarinho, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Mozzarella: queijo italiano feito com leite de búfala. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.

queijo italiano feito com leite de búfala. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Ricotta: queijo italiano feito com soro de leite. Tem sabor suave e delicado, com notas de leite. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.

queijo italiano feito com soro de leite. Tem sabor suave e delicado, com notas de leite. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Cottage: queijo inglês feito com leite desnatado. Tem sabor suave e neutro, com notas de leite. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio.

queijo inglês feito com leite desnatado. Tem sabor suave e neutro, com notas de leite. Combina bem com vinhos brancos leves e frescos, como Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Brie: queijo francês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de amêndoas e nozes. Combina bem com vinhos brancos de corpo médio, como Chardonnay e Sauvignon Blanc. 2) Vinhos para queijos macios Os queijos macios são geralmente mais intensos e complexos que os queijos frescos. Eles combinam bem com vinhos brancos de corpo médio, que ajudam a equilibrar os sabores do queijo. Um dos queijos mais consumidos no Brasil, uma muçarela de qualidade é uma boa pedida para acompanhar um vinho. Segundo o sommelier Gustavo Peroni, o Chianti, o mais famoso dos vinhos Toscanos, é a pedida certa. "Recomendo o Chianti do produtor Le Casine, que tem excelente relação preço e qualidade e que surpreende quando servido com esse queijo. Inclusive, faz um bom casamento para um filé à parmegiana ou uma pizza de mussarela também", recomenda. Já sobre o gorgonzola, um queijo de sabor forte, salgado e com certo amargor no final de boca, o sommelier faz sua consideração: "É justamente esse amargor que faz um contraponto com os vinhos de sobremesa como o Vinho do Porto. A opção da vinícola Poças do tipo Tawny é bem assertiva. Outra opção que funciona é um branco feito da uva Moscato ou Moscatel, ótimo exemplo do produtor Mezzacorona, que possui muito frescor e acidez em um certo açúcar residual", diz o especialista em vinhos. Veja outros tipos: Camembert: queijo francês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de amêndoas e nozes. Combina bem com vinhos brancos de corpo médio, como Chardonnay e Sauvignon Blanc.

queijo francês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de amêndoas e nozes. Combina bem com vinhos brancos de corpo médio, como Chardonnay e Sauvignon Blanc. Gorgonzola: queijo italiano feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de especiarias. Combina bem com vinhos brancos de corpo médio, como Chardonnay e Sauvignon Blanc.

queijo italiano feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de especiarias. Combina bem com vinhos brancos de corpo médio, como Chardonnay e Sauvignon Blanc. Roquefort: queijo francês feito com leite de ovelha. Tem sabor intenso e picante, com notas de mofo. Combina bem com vinhos doces, como Porto ou Sauternes. Relacionadas Cozinha Drinques com vinho branco para fazer no verão 3) Vinhos para q ueijos semiduros Os queijos semiduros são geralmente mais intensos e complexos que os queijos macios. Eles combinam bem com vinhos brancos encorpados, que ajudam a equilibrar os sabores do queijo. Gouda: queijo holandês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes e caramelo. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir.

queijo holandês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes e caramelo. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir. Edam: queijo holandês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes e caramelo. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir.

queijo holandês feito com leite de vaca. Tem sabor suave e cremoso, com notas de nozes e caramelo. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir. Cheddar: queijo inglês feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e especiarias. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir.

queijo inglês feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e especiarias. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir. Gruyère: queijo suíço feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e especiarias. Combina bem com vinhos brancos encorpados, como Chardonnay com passagem por barrica ou Pinot Noir. 4) Vinhos para queijos duros Os queijos duros são geralmente muito intensos e complexos. Eles combinam bem com vinhos tintos encorpados, que ajudam a equilibrar os sabores do queijo. Sobre o popular parmesão, o sommelier Gustavo Peroni afirma: “é um queijo duro, gorduroso e salgado, portanto aqui pode apostar em tintos mais encorpados e estruturados”. Sendo assim, ele recomenda rótulos como o Malbec da linha Crios, da vinícola Susana Balbo Wines e que passa por barricas de carvalho, e também o Ventisquero Cabernet Sauvignon, da linha Reserva. Conheça outros queijos duros: Parmesão: queijo italiano feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e amêndoas. Combina bem com vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah.

queijo italiano feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e amêndoas. Combina bem com vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah. Pecorino: queijo italiano feito com leite de ovelha. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e especiarias. Combina bem com vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah.

queijo italiano feito com leite de ovelha. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e especiarias. Combina bem com vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah. Grana Padano: queijo italiano feito com leite de vaca. Tem sabor intenso e salgado, com notas de nozes e amêndoas. Combina bem com vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah. É claro que essas são apenas sugestões. A melhor maneira de descobrir quais combinações você mais gosta é experimentar e ir provando diferentes opções! O importante é colocar o paladar para funcionar 😉