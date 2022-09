Se aprofundar nos conhecimentos sobre o vinho é adentrar num universo de saberes infinitos. Dos detalhes técnicos sobre as uvas, passando pela plantação, processo de fermentação e até chegar na garrafa, são muitas as informações a serem absorvidas. E ainda temos vastos detalhes sobre aromas, sabores e harmonização gastronômica.

Tomar um vinho sem pensar muito é sempre saboroso, mas escolher uma garrafa com propriedade e desafiar o paladar é ainda melhor! Para te ajudar a conhecer mais do universo vínico, listamos 5 livros imperdíveis para quem ama vinhos.

Tem desde obra que discute o consumo ético do vinho, como no livro recém-lançado pela sommelière Gabriela Monteleone, até guias técnicos para conhecer mais dos rótulos e vinícolas pelo mundo. Confira:

1) Conversas Acerca do Vinho, por Gabriela Monteleone

Gabi Monteleone, uma das sommelières mais respeitadas do país, acaba de lançar o Conversas Acerca do Vinho (R$ 65). Nele, ela levanta a questão sobre o consumo do ponto de vista ético e não apenas sensorial, abordando as técnicas da produção vitivinícola do Brasil e no exterior. A obra dá voz a outros profissionais que também fazem um trabalho em defesa dos vinhos bons, limpos e justos, tal qual a argentina Paz Levinson, já eleita a melhor sommelière das Américas.

2) O guia essencial do vinho: Wine Folly

Com explicações claras e acessíveis, O guia essencial do vinho: Wine Folly (R$ 49,90) reúne informações imprescindíveis sobre as uvas mais cultivadas do planeta, apresenta as características de cada uma ― afinal, qual é a diferença entre Cabernet Sauvignon e Pinot Noir? ―, ensina sobre harmonização com alimentos e até mesmo a degustar e a servir a bebida. O site Wine Folly é uma das maiores referências mundiais quando o assunto é vinho. Com ótimos gráficos, a plataforma é reconhecida por abrir as portas para muitos iniciantes que queriam conhecer melhor o mundo do vinho, mas se intimidavam com toda a pompa característica desse universo.

3) Os segredos do vinho para iniciantes e iniciados, por José Osvaldo Albano do Amarante

Intitulado como o mais completo livro sobre vinhos já escrito no Brasil, a obra do engenheiro químico e especialista em vinhos José Osvaldo Albano do Amarante fornece ao leitor todas as dicas para que ele compre, armazene e consuma seus vinhos de forma correta, harmonizando-os com todos os tipos de comida. O livro Os segredos do vinho para iniciantes e iniciados (R$ 185,41) explica a arte da produção de vinhos e traz informações detalhadas sobre os principais países produtores. Inclui tabela das melhores safras do mundo.

4) As novas regras do vinho: Um guia útil de verdade com tudo o que você precisa saber

Em As novas regras do vinho (R$ 44,84), o crítico Jon Bonné dá dicas simples e ilustradas. Há ainda informações úteis e otimistas, como a de que o preço do vinho raramente reflete sua qualidade; ou a de que não há estação para se tomar rosé; ou ainda, e principalmente, a de que uma boa garrafa pode ser desfrutada a qualquer momento ― e não só em datas especiais.

5) Guia Descorchados 2022

Publicado pela primeira vez em 1999, o Descorchados (R$ 171,21) se converteu no guia mais importante de vinhos na América do Sul, trazendo uma fotografia em grande angular do que acontece hoje no cenário de vinhos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, desde as maiores vinícolas até os menores produtores e artesanais. Ao longo das páginas, é possível conferir mais de quatro mil vinhos degustados, mais de 230 vinícolas argentinas, mais de 220 vinícolas chilenas, mais de 35 vinícolas uruguaias e mais de 35 vinícolas brasileiras – ou seja, um verdadeiro panorama do vinho latino-americano. A obra apresenta ainda a pontuação e ranking dos vinhos, recomendações de pratos que harmonizem com os vinhos selecionados e apresentação das regiões vitivinícolas mais importantes do Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.