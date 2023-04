São Paulo ganha restaurante temático da Hello Kitty em 2D

O bairro da Liberdade, em São Paulo, acaba de inaugurar mais um espaço para celebrar a cultura japonesa. Com 220 metros quadrados e todo pintado à mão em preto e branco, o restaurante Hello Kitty é a primeira casa 2D da marca no mundo.

A novidade pertencente ao grupo Eat Asia em parceria com a Sanrio do Brasil e traz não só a famosa personagem no cenário, como também outros nomes famosos do universo: My Melody, Chococat, Keroppi, Badtz-Maru, Kuromi, Cinnamoroll e Little Twin Stars.

O conceito 2D do restaurante Hello Kitty

O espaço na Liberdade foi todo pensado para criar o efeito do movimento causado pela técnica 2D. Para alcançá-lo, o grupo Eat Asia convidou a artista Carol Wang para a execução.

Graduada em Artes Plásticas e Designer pela Faculdade de Belas Artes, Carol começou no universo criativo ainda na infância, realizando desenhos, pinturas e colagens.

Hoje, seus trabalhos aparecem em espaços diversos, do cartão ao muro e da tela aos tecidos. Além disso, a artista preza por testar materiais diversos, como carvão, acrílica, óleo, aquarela e spray.

Menu com wagyu e sobremesas ‘instagramáveis’

Desenvolvido por Tatiane Yumi, chef executiva dos restaurantes Eat Asia, o cardápio do restaurante traz diversas criações à base de wagyu, carne japonesa certificada pela Associação Brasileira de Criadores de Wagyu.

“O wagyu é uma raça originária de Kobe, no Japão. É uma carne entremeada de gordura, conhecida por sua maciez, suculência, sabor e aroma”, explicam Ricardo Fan e Henry Nakaya, sócios da Hello Kitty and Friends 2D by Eat Asia, sobre a iguaria considerada a carne bovina mais cara do mundo.

Na casa, o wagyu é utilizado em preparos como o Niguiri de Wagyu (cortes maçaricados de wagyu, servidos com arroz shari, ovas tobiko e flor de sal – 5 unidades – R$ 55), no Steak Tartar (tartar de wagyu com especiarias e batata suflé – R$ 69) e outros pratos.

Continua após a publicidade

Entre os preparos quentes está o Bibimpap, com arroz na pedra servido com bulgogi (carne marinada grelhada), legumes salteados e molho coreano apimentado, por R$ 49, e também o Kinoko Yakissoba, com macarrão oriental feito na chapa com mix de cogumelos e servido com molho à base de maionese Kewpie, por R$ 49.

Sobremesas yogashi

O responsável pelas sobremesas de encherem os olhos é o chef pâtissier Cesar Yukio, famoso por suas criações da gastronomia yogashi (que mescla técnicas francesas e japonesas).

Destaque para o o Bolo 2D, que leva massa de baunilha, chantilly e geleia de morango (R$ 25), e também para a Esfera de Brownie (brownie, sorvete de creme, esfera de chocolate meio amargo, calda de chocolate meio amargo e frutas frescas, R$ 35).

O cardápio de doces conta ainda com sobremesas como a Cheesecake de Tofu (cheesecake a base de tofu e calda de frutas vermelhas- R$ 22), o Pavê de Matchá (mousse de matchá, biscoito, coberto com chocolate ruby e coco – R$ 30), entre outras.

Cardápio de drinques não-alcoólicos

Pensando no público familiar, a casa mira nos drinques sem álcool que, aliás, são cada vez mais tendência na coquetelaria. O cardápio de drinques foi desenvolvido pelo mixologista Marcelo Serrano.

Entre as opções, destaque para o Badtz-Maru, drinque feito com pitaya, jasmin, suco de limão, espuma de gengibre, sai por R$ 17.

SERVIÇO

Hello Kitty and Friends 2D by EAT Asia

Endereço: Rua Américo de Campos, 118, Liberdade.

Tel: (11) 3399-5609

Horário de atendimento: Todos os dias. Das 11 às 20hs.

Mais informações: @hellokitty2d_eatasia