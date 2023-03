Onde comer cannoli em São Paulo

Um clássico da gastronomia italiana, o cannoli também tem seu lugar cativo em São Paulo, estado que concentra o maior número de descendentes de italianos no Brasil, com cerca de 7,5 milhões de pessoas.

O cannoli é uma sobremesa italiana tradicional, originária da ilha da Sicília, e sua receita é composta por uma casquinha crocante em forma de tubo, feita com massa frita, e um recheio doce e cremoso, geralmente de ricota, açúcar e baunilha.

Mas, é claro, não é só do recheio tradicional que vive o cannoli da capital paulista. Por aqui, é possível encontrar variações bem interessantes do doce, que vão de doce de leite à palha italiana (doce feito com brigadeiro). A seguir, você confere um roteiro de restaurantes, padarias e confeitarias para provar cannoli em São Paulo:

A Pizza da Mooca

Uma das pioneiras em reproduzir a pizza napolitana e detentora de alguns prêmios nesse quesito, A Pizza da Mooca traz no cardápio duas opções de cannoli: o de ricota (creme de ricota, pistache e cereja) e o de Nutella (com amêndoas laminadas) – R$ 16 cada. A massa é feita na casa diariamente.

Onde: Rua da Mooca,1747, Mooca – São Paulo | Rua João Moura, 529, Pinheiros – São Paulo | @apizzadamooca



Da Mooca Pizza Shop

A Da Mooca Pizza Shop produz pizzas no estilo romano (com massa mais alta e quadrada) e tem opções disponíveis de cannoli, tanto para serem consumidas na loja, como no delivery: Nutella com amêndoas e doce de leite com amendoim (R$ 12 cada).

Onde: Rua Fradique Coutinho, 154, Pinheiros – São Paulo | @damoocapizzashop



Nonna Rosa

O restaurante italiano Nonna Rosa, comandando pelo restauranteur Marcelo Muniz, traz massas clássicas e também sobremesas típicas, caso do cannoli. O cardápio de doces traz a opção do Trio di Cannoli Siciliani (R$ 36): são três unidades recheadas de creme de ricota, doce de leite e palha italiana.

Onde: R. Padre João Manuel, 950, Jardins – São Paulo | @osterianonnarosa



Continua após a publicidade

Feliciana Pães e Outras Histórias

Os cannoli da padaria e confeitaria Feliciana Pães e Outras Histórias são recheados na hora com três opções: creme de ricota com doce de casca de laranja, creme de limão-siciliano ou pistache. Tudo é feito na própria padaria.

Onde: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros – São Paulo | @feliciana.paes



Padaria Carillo

Com mais de 110 anos de história, a Padaria Carillo agora está sob o comando dos irmãos Guilherme e Gabriel Carillo e fica localizada no tradicional bairro da Mooca. Os cannolis da casa são produzidos artesanalmente e trazem recheios como creme, doce de leite, ricota ou limão (R$ 12 cada), além de Nutella, chocolate branco ou pistache (R$ 15 cada).

Onde: Rua Demétrio Ribeiro, 29, Mooca – São Paulo | @padariacarillo

Piccini Cucina

O restaurante italiano Piccini Cucina, comandado pelo restauranteur Samuel Rodrigues, também tem no seu menu de sobremesas os tradicionais cannoli. A opção oferecida é o Cannoli Misti (R$ 48), recheados com doce de leite, gianduia e creme de limão-siciliano.

Onde: Rua Vitório Fasano, 49, Jd. Paulista – São Paulo | @piccinicucina

Pappagallo Cucina

Na cozinha do chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina, aparecem opções clássicas italianas. No menu de sobremesas do restaurante localizado no Jardins está o Trio de Cannoli, recheados com doce de leite, ricota e pistache (R$ 31).

Onde: Alameda Jaú, 1372, Jardins – São Paulo | @pappagallo.cucina