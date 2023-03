Roteiro: conheça 6 restaurantes em estádios de futebol em SP

Com espaços cada vez mais estruturados e atrativos, os estádios de futebol tornaram-se grandes complexos de entretenimento, indo muito além de um espaço para curtir a partida. Exemplo disso é que alguns da capital paulista trazem em seu interior restaurantes variados, com especialidades que vão de culinária asiática até churrascaria – isso sem falar nas várias opções com cardápio de drinques.

Além de uma refeição completa, essas casas oferecem a oportunidade de conferir os jogos do seu time com visão privilegiada e também shows nacionais e internacionais que acontecem no estádio, com opções de combos de refeição e ingresso. Abaixo, preparamos um roteiro completo, confira:

Braza – Allianz Parque

Instalado no anel superior do estádio do Palmeiras, o restaurante tem como foco as carnes e pescados assados na churrasqueira, além de uma seção de “lanches de estádio” e outros itens no menu. Das carnes, o cupim na brasa é assado lentamente por 6 horas e a fraldinha black angus é servida com farofa e molho vinagrete. Veja mais em @braza.gastronomia.

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca

La Coppa – Allianz Parque

Especializado em cozinha italiana, o restaurante é comandado pelo chef Giovanni Renê e apresenta um cardápio focado em massas, como o carbonara e rigatoni à bolonhesa, e pizzas feitas a partir de fermentação natural. Veja mais em @lacoppa.ristorante.

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca

Nagairô Sushi – Allianz Parque

Com diversas casas em São Paulo, o Nagairô Sushi tem também uma unidade no Allianz Parque – o espaço é enxuto e com vista panorâmica do campo de futebol. Além da refeição, é possível adquirir combos com ingressos para os shows que acontecem no espaço. Veja mais em @nagairosushi.

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca

Raça Steakhouse – Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

Com foco nas carnes, o Raça Steakhouse fica no Estádio do Morumbi e tem uma vista bem próxima do campo. No cardápio estão drinques, cortes variados de carnes, hambúrguer e opções de petiscos para acompanhar os jogos. A casa ainda oferece a opção de pacotes para assistir aos shows com open food e open bar. Veja mais em @racamorumbi.

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Portão 4 – Jardim Leonor

Amani Restaurante – Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

O restaurante Amani traz opções de pratos da culinária árabe para o estádio do Morumbi. Também com vista para o campo de futebol e programação com atrações musicais, a casa tem no menu pratos como charutinho de folha de uva, quibe cru, esfihas, kafta e mais. Veja mais em @amanirestaurante.

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Portão 4 – Jardim Leonor

by Koji – Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

A unidade do by Koji no Estádio do Morumbi une culinária japonesa e o futebol. Em dias de jogos e shows, além das mesas para refeição, a casa dispõe de 60 cadeiras cativas com visão para o campo. Veja mais em @bykoji.

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Portão 4 – Jardim Leonor