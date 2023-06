Sopa é janta: receitas práticas para fazer nos dias frios

Afinal, sopa é ou não janta? A discussão é antiga e ficou ainda mais evidente nas redes sociais, mas uma coisa é fato: sim, a sopa é uma opção satisfatória para o jantar. Esse prato é reconfortante, nutritivo e relativamente leve – basta balancear os ingredientes.

Além de proporcionar uma refeição equilibrada, com legumes diversos e outros ingredientes saudáveis, as sopas são versáteis e podem ser adaptadas de acordo com as preferências pessoais e restrições alimentares. Ou seja, tem para todos os gostos, até preparos mais fartos para convencer aqueles que são contrários a esse prato à noite.

Se você é do time dos que amam uma sopinha no jantar, veja abaixo uma seleção de receitas para cada um dos dias da semana:

Cardápio da semana: 7 receitas de sopas práticas para o jantar

Segunda-feira – Sopa de legumes

Para começar a semana, uma sopinha de legumes vai muito bem para uma #SegundaSemCarne. Essa daqui é fácil de fazer:

Ingredientes

2 cenouras médias, cortadas em cubos

2 batatas médias, cortadas em cubos

1 cebola pequena, picada

2 dentes de alho, picados

1 abobrinha média, cortada em cubos

1 tomate médio, picado

4 xícaras de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Ervas frescas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os legumes e refogue por alguns minutos. Despeje o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva quente, decorado com ervas frescas.

Terça-feira – Sopa de tomate

Uma boa opção para variar o cardápio, a sopa de tomate tem sabor intenso e é muito nutritiva, veja como preparar:

Ingredientes

1 kg de tomates maduros

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os tomates picados e refogue por mais alguns minutos. Despeje o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Bata a sopa no liquidificador até obter uma consistência lisa. Sirva quente, decorado com folhas de manjericão.

Quarta-feira – Sopa de mandioquinha (batata-baroa)

A metade da semana merece uma receita prática, porém encorpada. Veja como fazer essa receita nutritiva:

Ingredientes

500g de mandioquinha, descascada e cortada em cubos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 colheres de sopa de manteiga

4 xícaras de caldo de legumes ou água

1 xícara de leite

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione a cebola picada e o alho picado, refogando até ficarem macios e dourados. Adicione os cubos de mandioquinha à panela e refogue rapidamente por cerca de 2 minutos. Despeje o caldo de legumes ou água na panela, suficiente para cobrir a mandioquinha. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe a sopa ferver e, em seguida, reduza o fogo para médio-baixo. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos ou até que a mandioquinha esteja macia e fácil de amassar com um garfo. Retire a panela do fogo e use um liquidificador ou mixer de mão para processar a sopa até que fique cremosa e homogênea. Retorne a sopa à panela em fogo baixo e adicione o leite. Aqueça a sopa por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Ajuste o sal e a pimenta, se necessário. Sirva a sopa de mandioquinha quente, decorada com salsinha picada por cima.

Quinta-feira – Sopa de frango com macarrão

Já que quinta-feira é dia de massa, que tal incorporá-la na sopa? Essa receita é saudável e saborosa:

Ingredientes

2 peitos de frango, sem pele e desossados, cortados em cubos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 cenouras médias, cortadas em rodelas

2 talos de aipo, cortados em rodelas

4 xícaras de caldo de frango

1 xícara de macarrão tipo conchinha

Sal e pimenta a gosto

Salsa fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o frango e cozinhe até dourar levemente. Adicione as cenouras, o aipo e o caldo de frango. Cozinhe em fogo médio até que os legumes estejam macios. Adicione o macarrão e cozinhe por mais 8-10 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva quente, decorado com salsa fresca.

Sexta-feira: Sopa de abóbora

Extremamente aromática, a sopa de abóbora vai muito bem para um jantar mais especial.

Ingredientes

1 abóbora média, descascada e cortada em cubos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

4 xícaras de caldo de legumes

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 colher de chá de noz-moscada

Sal e pimenta a gosto

Sementes de abóbora torradas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a abóbora, o caldo de legumes, o gengibre ralado e a noz-moscada. Cozinhe em fogo médio até que a abóbora esteja macia (cerca de 20-25 minutos). Tempere com sal e pimenta.

Bata a sopa no liquidificador até obter uma consistência lisa. Sirva quente, decorado com sementes de abóbora torradas.

Sábado – Sopa de cebola gratinada

A sopa vai bem até para um jantar no sábado, basta escolher uma receita mais especial. Essa típica sopa francesa pode ser servida até dentro do pão.

Ingredientes

4 cebolas grandes, cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

4 xícaras de caldo de carne

1/2 xícara de vinho branco seco (opcional)

Sal e pimenta a gosto

Fatias de pão francês ou baguete

Queijo gruyère ralado

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione as cebolas fatiadas e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que estejam douradas e caramelizadas, o que levará cerca de 25-30 minutos. Polvilhe a farinha de trigo sobre as cebolas caramelizadas e mexa bem para incorporar. Adicione o caldo de carne e o vinho branco (se estiver usando), mexendo constantemente para dissolver a farinha e evitar a formação de grumos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Reduza o fogo para médio-baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos para que os sabores se desenvolvam. Enquanto a sopa está cozinhando, pré-aqueça o forno na função grill. Torre as fatias de pão francês ou baguete até ficarem crocantes. Distribua a sopa em tigelas individuais próprias para forno. Cubra cada tigela com uma fatia de pão torrado e polvilhe generosamente com queijo gruyère ralado. Coloque as tigelas em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido, sob o grill, por alguns minutos, ou até que o queijo esteja derretido e levemente dourado. Retire do forno com cuidado, pois as tigelas estarão quentes, e sirva a sopa de cebola quente e gratinada.

Domingo – Sopa de feijão

O finalzinho do domingo merece uma receita mais encorpada e elaborada. Um caldo de feijão é delicioso e ainda pode acompanhar um pãozinho.

Ingredientes

2 xícaras de feijão cozido

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 cenouras médias, cortadas em cubos

2 talos de aipo, cortados em rodelas

4 xícaras de caldo de legumes

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta a gosto

Coentro fresco picado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione as cenouras e o aipo e refogue por alguns minutos. Adicione o feijão cozido e o caldo de legumes. Tempere com cominho, sal e pimenta. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, até os legumes estarem macios. Sirva quente, decorado com coentro fresco.