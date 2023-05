Dia da Coxinha: calabresa, frango, jaca e mais receitas para fazer em casa

O Dia da Coxinha, celebrado anualmente em 18 de maio, é uma data que merece ser comemorada! Apesar de não ser uma data oficial, é um dia dedicado a apreciar e desfrutar dessa deliciosa iguaria brasileira.

Paixão nacional, a origem exata da coxinha não é claramente definida, mas acredita-se que ela tenha surgido no estado de São Paulo, por volta do final do século XIX ou início do século XX. O quitute foi inspirado no croquette francês, que consiste em uma massa de farinha, recheada e frita. Os imigrantes franceses trouxeram essa técnica para o Brasil e, com o passar do tempo, adaptou-se e ganhou características próprias.

Acredita-se que o petisco tenha sido inicialmente feito com massa de batata e recheio de frango, devido à influência da culinária francesa. Depois, a receita foi se popularizando e ganhando variações, como a coxinha de frango com catupiry, calabresa, queijo, camarão e tantas outras opções.

Para celebrar o Dia da Coxinha como esse salgado merece, trazemos versões bem diferentes para preparar em casa, confira a seguir:

9 receitas de coxinha para fazer em casa

Coxinha tradicional com recheio de frango e catupiry

Ingredientes

1/2 kg de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

Para a massa

750 mililitros de caldo do cozimento do frango

100 gramas de manteiga

1/2 colher (sopa) de sal

3 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo

Para o recheio

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher (chá) de molho de tomate

2 colheres (sopa) de catupiry

1/4 maço de salsinha picada

Para empanar e fritar

4 ovos batidos

4 xícaras (chá) de farinha de rosca

Óleo

Modo de preparo

Em uma vasilha, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela funda, aqueça 2 colheres (sopa) do azeite, e grelhe-os rapidamente apenas para selar, cubra com água e deixe cozinhar, em fogo médio, por 30 minutos ou até ficarem bem macios e fáceis de desfiar. Desfie-os e reserve. Prepare a massa Na mesma panela, aqueça novamente o caldo do cozimento do frango, adicione a manteiga e o sal e cozinhe até ferver. Acrescente a farinha de uma só vez e cozinhe, mexendo sem parar, até a massa soltar do fundo da panela. Retire da panela e reserve. Prepare o recheio Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate e o catupiry e mexa bem. Acerte o sal, misture a salsinha e retire do fogo. Com a massa, faça 30 bolinhas, abra-as com a ponta do dedo, recheie com uma porção do frango e feche-as, moldando no formato de coxinha. Passe-as no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela funda com óleo quente, frite-as, duas ou três por vez, até que dourem por inteiro. Sirva quente. *Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano.

Coxinha de carne-de-sol

Ingredientes

Para a massa

2 litros de leite integral

1 xícara de manteiga

2 kgs de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida

2 1/2 kg de farinha de trigo

Sal a gosto

Para o recheio

1 cebola média picada

2 xícaras de azeite de oliva

1 1/2 kg de carne de sol cozida e desfiada

500 gramas de requeijão

Para empanar e fritar

1 ovo batido

1/2 xícara de leite (para o recheio)

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma panela bem grande, leve ao fogo médio o leite com 2 xícaras de água e a manteiga até levantar fervura. Acrescente a mandioca e a farinha e cozinhe, mexendo, por dez minutos. Tempere com sal. Transfira para um refratário e deixe esfriar. Misture a massa já fria com as mãos, delicadamente. Reserve. Para o recheio Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola no azeite até que fique transparente. Junte a carne de sol e refogue por dez minutos, mexendo de vez em quando. Incorpore o requeijão. Forme 50 bolinhas com a massa. Achate uma a uma na palma da mão e recheie com cerca de 2 colheres (sopa) da carne. Modele com as mãos, formando as coxinhas. Finalize Em um bowl, misture o ovo e o leite. Passe as coxinhas nessa mistura e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela com óleo fervente, frite-as em fogo médio, em imersão, até que fiquem douradas. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente. *Receita cedida pela confeiteira cearense Lia Quinderé, dona da Sucré Patisserie

Coxinha de camarão

Ingredientes

500g de camarão limpo e sem casca

2 xícaras de caldo de legumes

2 xícaras de farinha de trigo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Óleo para fritar

Farinha de rosca para empanar

2 ovos batidos para empanar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes até ferver. Em outra panela, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os camarões e cozinhe por alguns minutos até que fiquem rosados e cozidos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione a farinha de trigo à panela e misture bem até formar uma massa consistente. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Modele a massa em formato de coxinhas, recheando com o camarão. Passe as coxinhas pelos ovos batidos e, em seguida, pela farinha de rosca, empanando-as completamente. Aqueça o óleo em uma panela e frite as coxinhas até ficarem douradas e crocantes. Retire as coxinhas do óleo e coloque-as em um papel absorvente para remover o excesso de óleo. Sirva as coxinhas de camarão quentes como petisco ou acompanhamento.

Coxinha com massa de mandioquinha recheada com casca de banana

Ingredientes

Para a massa

3 xícaras (chá) de mandioquinha, sem casca, cortada em rodelas

3 colheres (sopa) de azeite

1/2 colher (sopa) de sal

3 xícaras de farinha de trigo

Para o recheio

8 unidades de banana, apenas a casca

1 limão cortado ao meio

3 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picado

1/4 pimentão vermelho, sem pele nem sementes, picado

1/3 xícara de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 maço de salsinha picada

Para empanar e fritar

1 xícara de farinha de trigo

4 xícaras de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma panela com bastante água, cozinhe a mandioquinha por 30 minutos ou até ficar bem macia. No liquidificador, bata-a com 3 xícaras do caldo do cozimento. Transfira para outra panela com o azeite e tempere com o sal. Leve ao fogo médio até ferver. Junte a farinha de trigo de uma só vez e cozinhe, mexendo sem parar, até a massa soltar do fundo da panela. Reserve em uma tigela. Prepare o recheio Em uma panela, cozinhe a casca das bananas com as metades de limão por 30 minutos ou até que fiquem macias. Escorra, desfie e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão. Junte a casca de banana reservada e misture. Adicione o molho de tomate, sal e pimenta. salpique com a salsinha. Reserve. Com a massa, molde 30 bolinhas. Faça uma cavidade em cada uma delas com a ponta do dedo, recheie e feche moldando-as no formato de coxinhas. Empane as coxinhas Em uma tigela, misture bem a farinha de trigo com 2 xícaras de água. Passe as coxinhas nessa mistura e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela funda com óleo quente, frite-as, duas ou três por vez, até que dourem por inteiro. Sirva logo. *Receita cedida pela consultora culinária Ana Luiza Trajano.

Coxinha vegana de jaca

Ingredientes

2 xícaras de carne de jaca verde desfiada (sem caroço e cozida)

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 xícara de água

1 cubo de caldo de legumes vegano

2 xícaras de farinha de trigo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne de jaca desfiada na panela e refogue por alguns minutos. Dissolva o cubo de caldo de legumes na água e adicione à panela. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a jaca absorva o sabor do caldo. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Prove e ajuste os temperos conforme desejado. Retire a panela do fogo e deixe a mistura esfriar um pouco. Em seguida, pegue pequenas porções da mistura de jaca e modele em formato de coxinhas. Empane as coxinhas veganas de jaca na farinha de rosca, cobrindo-as completamente. Aqueça o óleo em uma panela funda e frite as coxinhas até ficarem douradas e crocantes. Retire as coxinhas do óleo e coloque-as em um papel absorvente para remover o excesso de óleo. Sirva as coxinhas veganas de jaca quentes como petisco ou acompanhamento.

Coxinha de calabresa

Ingredientes

500g de calabresa defumada finamente picada

2 xícaras de água

2 xícaras de leite

2 cubos de caldo de galinha

4 colheres de sopa de manteiga

4 xícaras de farinha de trigo

3 ovos

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água, o leite, os cubos de caldo de galinha e a manteiga até ferver. Adicione a calabresa picada à panela e cozinhe por alguns minutos, até que a calabresa esteja bem cozida e o líquido reduza um pouco. Em seguida, adicione a farinha de trigo de uma só vez à panela, mexendo rapidamente com uma colher de pau até que a massa se solte do fundo da panela. Retire a panela do fogo e deixe a massa esfriar um pouco. Em uma superfície lisa e enfarinhada, sove a massa até que fique macia e maleável. Pegue pequenas porções da massa e modele em formato de coxinhas, recheando com a calabresa cozida. Bata os ovos em um prato fundo e coloque a farinha de rosca em outro prato. Passe cada coxinha nos ovos batidos e, em seguida, na farinha de rosca, empanando-as completamente. Aqueça o óleo em uma panela funda e frite as coxinhas até ficarem douradas e crocantes. Retire as coxinhas do óleo e coloque-as em um papel absorvente para remover o excesso de óleo. Sirva as coxinhas de calabresa quentes como petisco ou acompanhamento.

Coxa creme

Ingredientes

4 coxas de frango

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de caldo de frango

1 xícara de creme de leite

Sal e pimenta a gosto

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Tempere as coxas de frango com sal e pimenta a gosto. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione as coxas de frango e doure-as por todos os lados. Retire as coxas da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola picada e o alho. Refogue até ficarem dourados e macios. Acrescente a farinha de trigo e misture bem com a cebola e o alho. Adicione gradualmente o caldo de frango, mexendo constantemente para evitar a formação de grumos. Cozinhe o molho em fogo baixo até engrossar e ficar cremoso. Retire o molho do fogo e misture o creme de leite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque as coxas de frango em uma assadeira e despeje o molho por cima. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 30 minutos. Retire o papel alumínio e deixe assar por mais 10 a 15 minutos, ou até que as coxas estejam douradas e cozidas. Retire do forno e sirva as coxas de frango com o molho cremoso por cima. Decore com salsa picada. Coxinha com massa de abóbora e recheio de carne-seca acebolada

Ingredientes

Para a massa

3 xícaras (chá) de abóbora cabotiá sem casca nem sementes

100 gramas de manteiga

1/2 colher (sopa) de sal

3 xícaras de farinha de trigo

Para o recheio

800 gramas de carne-seca dessalgada de um dia para outro (depois de cozida, ela reduz à metade)

3 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 maço de salsinha picada

Para empanar e fritar

4 ovo batidos

4 xícaras de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma panela com água, cozinhe a abóbora até ficar macia. No liquidificador, bata-a com 3 xícaras do caldo do cozimento. Em outra panela, leve a mistura ao fogo médio. Adicione a manteiga e o sal e deixe ferver. Junte a farinha de trigo de uma só vez e cozinhe, mexendo sem parar, até a massa soltar do fundo da panela. Retire e reserve em uma tigela. Prepare o recheio Escorra a carne dessalgada e cozinhe na panela de pressão com bastante água, em fogo médio, por 40 minutos ou até ficar bem macia. Escorra, desfie e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga de garrafa e refogue a cebola e o alho. Junte a carne e tempere com sal, pimenta e salsinha. Reserve. Com a massa, molde 30 bolinhas. Faça uma cavidade em cada uma delas com a ponta do dedo, recheie e feche moldando-as em forma de coxinha. Empane as coxinhas Em uma tigela, passe-as no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela funda com óleo quente, frite-as, duas ou três por vez, até que dourem por inteiro. Sirva logo. *Receita cedida pela consultora culinária Ana Luiza Trajano.

Coxinha de sardinha

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de água

1 tablete de caldo de frango

1 xícara (chá) de farinha de rosca

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 unidade de batata média cozida

2 colheres (sopa) de margarina

1 lata de sardinha com molho de tomate

2 colheres (sopa) de requeijão

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

1 xícara (chá) de farinha de rosca

500 mililitros de óleo

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a água para ferver e dissolva o tablete de caldo de galinha. Acrescente o leite. Quando voltar a ferver, junte de uma só vez a farinha de trigo e mexa em movimentos circulares até a farinha dissolver completamente, formando um angú. Acrescente a batata quente passada pelo espremedor e a margarina. Continue o cozimento, mexendo sempre, até a massa soltar do fundo da panela. Despeje a massa em um prato ou travessa e cubra com filme plástico. Espere esfriar e reserve. Enquanto a massa esfria, prepare o recheio: em uma tigela, misture a sardinha com seu molho, requeijão e cheiro verde. Para montar: Coloque cerca de 2 colheres (sopa) de massa para cada coxinha. Abra a massa na palma da mão. Coloque cerca de 2 colheres chá do recheio no centro da massa. Feche a massa pelas pontas dando o formato de uma coxinha. Passe a coxinha no leite e depois na farinha de rosca. Repita o processo até terminar massa e recheio. Preencha metade da capacidade de uma panela média com óleo e leve ao fogo para aquecer. Frite as coxinhas aos poucos, virando de vez em quando, até ficarem douradas por igual. Retire as coxinhas do óleo e escorra em papel toalha. Dicas: As coxinhas podem ser congeladas empanadas ou já fritas. Antes de moldar as coxinhas, trabalhe a massa com as mãos para que fique bem uniforme. Se quiser, acrescente azeitona picada ao recheio. *Receita cedida pela Gomes da Costa