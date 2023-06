Receitas especiais para um jantar romântico de Dia dos Namorados

Celebrar o Dia dos Namorados com um jantar romântico caseiro é uma forma especial de demonstrar amor e carinho. Preparar uma refeição personalizada, com ingredientes escolhidos com cuidado e atenção aos gostos do parceiro(a), torna o momento ainda mais significativo. Desde a escolha do menu até a decoração da mesa, cada detalhe pode ser pensado para criar uma atmosfera acolhedora e íntima. A preparação conjunta da refeição também pode ser uma atividade divertida e prazerosa, fortalecendo os laços e a cumplicidade do casal. Relacionadas Relacionamentos Dia dos Namorados: confira opções de presentes baratos (e de última hora) Além disso, a tranquilidade e privacidade do ambiente caseiro proporcionam um espaço íntimo para conversas profundas e trocas de afeto. Ficou inspirado(a)? Então confira a seguir ideias de receitas bem especiais para celebrar a data: 9 receitas para preparar num jantar de Dia dos Namorados:

Ossobuco com risoto de açafrão

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi

Ingredientes

Para o ossobuco

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 cenoura pequena ralada

1 talo de salsão (ou aipo) picado

4 bifes de ossobuco

100 mililitros de vinho branco seco

100 mililitros de extrato de tomate

1 litro de caldo de frango

Salsinha , alecrim e sálvia a gosto

Para a gremolata

1 colher (chá) de limão-siciliano apenas a casca, picada

1 colher (chá) de salsinha picada

1 dente de alho

Para o risoto

1 colher (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

40 gramas de tutano de boi (opcional)

80 gramas de manteiga

500 gramas de arroz arbóreo

1 taça de vinho branco

1 litro de caldo de carne

5 gramas de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o ossobuco Em uma panela bem grande com azeite em fogo médio, refogue a cebola, a cenoura e o salsão. Adicione a carne e deixe por alguns minutos até dourar. Regue com o vinho e cozinhe até evaporar o álcool. Dilua o extrato de tomate no caldo de frango e junte ao preparo. Adicione os temperos, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 3 horas, com cuidado para a água não secar, até a carne estar macia a ponto de soltar do osso. Prepare a gremolata Em uma tigela, adicione todos os ingredientes e amasse bem. Adicione a mistura ao molho do ossobuco pronto. Prepare o risoto Em uma panela grande com azeite, adicione a cebola e refogue com o tutano de boi e metade da manteiga. Quando dourar, junte o arroz e regue com o vinho. Quando o álcool evaporar, adicione o caldo de carne aos poucos, mexendo sempre e com cuidado para o arroz não secar. Adicione o açafrão e tempere com sal e pimenta. Quando o arroz estiver macio e com o miolo al dente, desligue o fogo, adicione o restante da manteiga e o queijo parmesão. Misture bem e sirva logo em seguida com o ossobuco regado com o molho.

Polvo no azeite de tomilho

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco

Ingredientes

1 cebola picada

1 talo de alho-poró picado

1 cenoura picada

2 pitadas de sal

1 polvo de 1 quilo

6 dentes de alho com casca

Azeite extra virgem o quanto baste

6 unidades de tomate sweet grape amarelo e vermelho limpos

1 ramo de tomilho

3 unidades de cebola roxa baby cortadas ao meio

Folha de agrião baby para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a cebola, o alho-poró, a cenoura, uma pitada de sal e o polvo em fogo médio. Após pegar pressão, reduza o fogo, conte 7 minutos e desligue. Reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, coloque o alho com o azeite até cobrir. Não deixe ferver. Caso seja necessário, desligue o fogo, espere esfriar e deixe em fogo baixo novamente, repetindo o processo por 30 a 40 minutos ou até o alho ficar em consistência de purê. Adicione uma pitada de sal e retire o alho da frigideira, reservando-os. Coloque os tomates e repita o mesmo processo de cocção do alho. Reserve o tomate junto ao alho. Em uma frigideira grande, coloque o polvo e regue com azeite. Adicione o tomilho, a cebola, os dentes de alho e os tomates. Doure o polvo dos dois lados e finalize no prato com o agrião. Sirva com um pão de sua escolha, preferencialmente de longa fermentação.

Carbonara

*Receita cedida pelo restaurante Balcone

Rende: 2 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

350 gramas de spaghetti

200 gramas de panceta em cubos

3 gemas de ovos caipira

50 gramas de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque água para ferver. Adicione sal quando a água estiver fervendo e cozinhe o spaghetti de acordo com as instruções da embalagem até ficar al dente. Enquanto o spaghetti cozinha, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio. Adicione a panceta em cubos e frite até ficar dourado e crocante. Em uma tigela separada, bata as gemas de ovos caipira e o queijo parmesão ralado até obter uma mistura homogênea. Quando o spaghetti estiver pronto, escorra a água, reservando cerca de 1/2 xícara da água do cozimento. Retire a frigideira com a panceta do fogo. Adicione o spaghetti escorrido à frigideira e misture bem com a panceta. Lentamente, adicione a mistura de gemas e queijo parmesão ao spaghetti e pancetta, mexendo rapidamente para evitar que as gemas cozinhem e formem grumos. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento reservada para obter uma consistência mais cremosa no molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Transfira o Spaghetti Carbonara para pratos de servir e sirva imediatamente.

Capeletti in brodo

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi

Ingredientes

Para a massa

300 gramas de farinha de trigo

3 ovos

1 pitada de sal

Para o recheio e preparo

1 colher (sopa) de manteiga

100 gramas de lombo suíno picado em cubos

50 gramas de peito de peru cru picado em cubos

100 gramas de presunto cru picado

100 gramas de mortadela picada

200 gramas de queijo parmesão ralado

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pitada de noz-moscada

2 litros de caldo de carne ou frango

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma superfície limpa e lisa, coloque a farinha, faça um furo no meio com os dedos, despeje os ovos e acrescente o sal. Sove a massa durante 15 minutos até que fique homogênea e não grude mais nas mãos. Reserve. Prepare o recheio Em uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga e refogue o lombo e o peito de peru por 10 minutos. Leve a um processador ou moedor, adicione o presunto e a mortadela e triture bem. Transfira o recheio para uma tigela grande e incorpore 150 gramas de parmesão, os ovos, o sal, a pimenta e a noz-moscada. Misture com as mãos até ficar homogêneo. Reserve. Com um rolo, abra bem a massa reservada em um retângulo. Com uma faca, corte quadrados de 3 centímetros. No centro de cada quadradinho, coloque um pouco de recheio, dobre a massa unindo duas pontas e, em seguida, una as outras duas pontas, formando um chapéu. Aperte bem para não soltar. Em uma panela grande, leve o caldo ao fogo. Quando ferver, adicione a massa e deixe cozinhar por 3 a 5 minutos, até subir à superfície. Sirva no caldo com o restante do parmesão ralado.

Flor de alcachofra com mascarpone e fonduta

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco

Ingredientes

Para o recheio

2 colheres (sopa) de azeite extra virgem para refogar

1 cebola picada

200 gramas de coração de alcachofra

100 gramas de queijo mascarpone

1 pitada de sal

Para a fonduta

80 mililitros de leite

500 mililitros de creme de leite

250 gramas de queijo grana padano ralado

Para a massa

500 gramas de farinha de trigo italiana tipo 00

4 ovos caipiras

50 gramas de espinafre em pó

16 pétalas de alcachofra para finalizar

4 ramos de cebolinha (francesa ou cebolete) para finalizar

Modo de preparo

Prepare o recheio Em uma frigideira com azeite em fogo médio, doure a cebola e junte a alcachofra. Mexa bem, desligue o fogo e deixe esfriar e adicione o mascarpone. Acerte o sal e reserve. Prepare a fonduta Em uma panela de fundo grosso ou antiaderente, leve o leite e o creme de leite em fogo médio até ferver. Acrescente o queijo, mexendo sempre para dissolvê-lo, por aproximadamente 5 minutos. Reserve. Prepare a massa Em um bowl, misture a farinha e os ovos até formar uma massa uniforme. Separe 1/4 da massa e adicione o espinafre em pó apenas na massa maior, misturando bem até ficar numa coloração uniforme. Com o auxílio de um cilindro, molde ambas as massas (branca e verde), separadamente, até estarem finas, mas ainda firmes. Fatie a massa branca em listras compridas. Coloque as tiras por cima da massa verde e cilindre novamente para juntar as duas partes. Corte a massa na metade. Com uma colher, vá inserindo uma porção pequena de recheio por uma das metades, espaçando bem um recheio do outro. Cubra com a outra metade e pressione levemente. Corte a massa ao redor dos recheios com um molde em formato de flor. Cozinhe em água fervente com sal por 5 minutos ou até começar a flutuar. O ponto deve ser al dente. Montagem Adicione uma concha da fonduta no fundo do prato e, delicadamente, adicione algumas unidades da massa cozida. Finalize com as pétalas de alcachofra e uma cebolinha em cada prato.

Minipavlovas com curd de amora e amêndoa tostada

Ingredientes

Para o curd

1 xícara (chá) de amora congelada

1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

4 gemas

1 limão apenas o suco

Para o merengue

4 claras de ovos em temperatura ambiente

1 1/4 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

3/4 colher (sopa) de vinagre de maçã

3/4 colher (sopa) de maisena

Para as amêndoas

1/4 xícara (chá) de amêndoas

Para o chantili

250 gramas de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de açúcar refinado

Modo de preparo

Prepare o curd Em uma panela pequena, leve ao fogo as amoras, o açúcar e a manteiga até levantar fervura. Com a ajuda de um espremedor de batata, amasse as frutas para obter uma geleia. Reserve. Em uma tigela, bata levemente as gemas. Junte a elas parte da geleia e misture bem. Volte à panela com a geleia restante e cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo e coe. Junte o suco de limão e misture. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por quatro horas. Prepare o merengue Na batedeira, bata as claras em neve em velocidade média/baixa. Quando começarem a espumar, acrescente aos poucos 1/3 do açúcar peneirado. Bata por dois minutos e adicione mais 1/3 do açúcar. Continue batendo até que se dissolva bem. Adicione o açúcar restante e bata até formar picos firmes. Desligue a batedeira, adicione o vinagre e bata por mais cinco segundos. Junte a maisena e bata por mais cinco segundos. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Com um lápis, desenhe quatro discos de 12 centímetros cada um e distribua o merengue entre eles. Com ajuda de uma colher, espalhe fazendo uma pequena cavidade em cada centro, formando pequenos cestos – se preferir, faça ninhos com um saco de confeitar. Leve ao forno preaquecido a 130ºC (ou à temperatura mais baixa possível) por cerca de 50 minutos. Cuidado para não deixar queimar. Os merengues devem ficar bem secos, branquinhos e firmes por fora. Deixe esfriar no próprio forno entreaberto. Prepare as amêndoas Em uma assadeira, leve as amêndoas ao forno a 180ºC por dez minutos ou até tostar, retirando a assadeira na metade do tempo, com cuidado, e chacoalhando bem. Deixe esfriar e pique com uma faca. Prepare o chantili Na batedeira, bata o creme de leite em velocidade média, adicionando o açúcar aos poucos, até começar a ficar firme (cuidado para não bater em excesso e virar manteiga). Distribua o chantili entre os ninhos de suspiro e sirva com o curd e as amêndoas picadas por cima.

Salame de Chocolate

*Receita cedida por Lu Chocolates

Rende: 1 peça de salame grande de 600 gramas

Ingredientes

50 gramas de chocolate meio amargo picado

100 gramas (5 colheres de sopa) de manteiga

50 ml (1 dose) de conhaque

50 gramas de pistache torrado picado

100 gramas (1/2 pacote) de biscoito maisena

50 gramas de amêndoas laminadas torradas

Modo de preparo

Derreta a manteiga com o chocolate no micro-ondas ou no banho-maria até a mistura ficar homogênea, adicione o conhaque e misture. Quebre os biscoitos e adicione ao chocolate junto com a amêndoas e o pistache. Misture bem e deixe esfriar em temperatura ambiente. Abra o plástico filme em uma bancada e espalhe a mistura por aproximadamente 35 cm de largura. Enrole no plástico filme, aperte bem as pontas e leve para a geladeira por quatro horas. Retire da geladeira e espere cerca de 15 minutos para desembalar. Por último, desembale com cuidado e sirva em fatias.

Martini de chocolate com framboesa

*Receita cedida pela Lindt

Ingredientes

90ml de vodka de framboesa

60ml de licor creme de cacau branco

1 trufa Lindor Lindt ao leite para decorar

Framboesas frescas para decorar

Modo de preparo

Refrigere a vodka e o creme de cacau branco e a taça de martini. Coloque a vodka e o creme de cacau em uma coqueteleira cheia de gelo. Agite e despeje na taça de martini resfriada. Coloque uma trufa de chocolate ao leite e uma framboesa fresca em um palito de coquetel para enfeitar. Sirva.

Gim tônica

*Receita cedida por Vitória Régia

Rende: 1 drinque

Tempo de preparo: 5 a 10 minutos



Ingredientes

50ml de gin Vitória Régia London Dry

150ml de água tônica

1 rodela de limão-siciliano

Casca de 1 limão-siciliano

1 ramo de alecrim ou folhas de hortelã

Gelo a gosto

Modo de preparo

Use uma taça para G&T ou um copo longo acima de 350 ml. Coloque a rodela de limão no fundo do copo. Adicione os cubos de gelo até o topo (o copo precisa estar bem cheio de gelo). Despeje o gim e a água tônica com cuidado. Misture com o auxílio de uma colher. Decore com os ramos de alecrim ou folhas de hortelã.