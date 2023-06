Dia dos Namorados: confira opções de presentes baratos (e de última hora)

Todo 12 de junho marca uma data especial para os apaixonados: o Dia dos Namorados. Jantares, declarações públicas e, claro, presentes dão a graça do evento em que os pombinhos celebram seu amor. Mas nem sempre sobra tempo para garantir aquela lembrança especial, às vezes não se tem nem a quantia necessária para comprá-la. Por isso, separamos opções baratas e que chegam rápido.

Sempre tem alguém no casal apaixonado por tecnologia. Seja fone de ouvido, smartwatch ou até escova de cabelo secadora, as inovações podem ser capazes de fazer os olhos de seu parceiro brilhar.

Maquiagens, para muitos, é motivo de felicidade: além de realçar a beleza das pessoas, pode funcionar como ferramenta para relaxar, pois, durante o processo, há um foco naquilo.

Cheiro dá match com amor! Ou você nunca ficou apaixonado por alguma fragrância do seu par? Nada melhor, então, do que dar um perfume maravilhoso nessa data.

É difícil encontrar quem não queira ter um cabelo bonito, né? Não importa se é homem ou mulher, as madeixas exercem muita influência sobre a nossa autoestima.

Se a pessoa com quem você namora ama conhecimento e está sempre buscando algo para ler, esse é o momento de apoiá-la: compre um livro que ela nunca leu e faça uma dedicatória na capa.