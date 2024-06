Nicola Coughlan, de Bridgerton: “Tentei me moldar aos 20 anos”

Protagonizada por Nicola Coughlan e Luke Newton, a 3ª temporada de Bridgerton vem sendo um sucesso absoluto. E para comemorar a recepção calorosa dos fãs, os astros da série vieram ao Brasil no final de maio para conhecer de perto um dos países que mais consomem a produção no mundo. Inclusive, desde que os novos episódios foram disponibilizados, a obra se manteve incessantemente entre os dez conteúdos mais reproduzidos da plataforma.

Sem dúvidas, Nicola e Luke estão mais do que satisfeitos com o alcance do seriado. Contudo, em entrevista exclusiva à CLAUDIA, os astros também revelaram que se sentem sobrecarregados com a grande atenção que vêm recebendo do público.

“Estamos no olho do furacão agora. Porém, há algo reconfortante em saber que, em algum momento, isso dá uma diminuída. É esmagador por um curto período de tempo, e depois, o próximo seriado de sucesso da Netflix é lançado”, declarou Luke.

Ainda neste assunto, Nicola complementou: “Apreciamos ter uma vida discreta. Minha vida não é tão excitante, e eu gosto de manter dessa maneira”.

Mas, claro, apesar dos desafios emocionais inerentes à fama, a dupla está extremamente satisfeita com o resultado do trabalho que vêm desempenhando. A seguir, você confere a entrevista completa com os atores:

CLAUDIA: Como o sucesso de Bridgerton afetou as suas vidas e carreiras?

Luke Newton: Uau, essa é uma grande pergunta, né? Sabe, a resposta fácil seria: estamos no Brasil agora! Durante a primeira temporada, pudemos viajar pelo mundo todo e promover a série. Eventos como o de ontem à noite, em que podemos ver a reação de todos, e como a série tem um significado especial para as pessoas, e falar sobre isso… E agora que finalmente foi lançado, há um certo senso de alívio, pois finalmente podemos falar sobre os spoilers da primeira parte e discutir as cenas que as pessoas realmente se identificam. Então, é… Eu não sei, são tantos fatores!

Nicola Coughlan: Muitos fatores! E sabe, às vezes, depois que você sai de um voo de 12 horas, sem banho, sem maquiagem, e as pessoas querem tirar uma foto contigo… Eu penso: Meu deus, eu vou sair muito mal. Então há esse impacto também!

CLAUDIA: Qual foi a cena mais difícil de filmar durante a terceira temporada?

Nicola Coughlan: Eu sou muito sensível na vida, de forma geral, então não gosto das cenas em que nossos personagens não estão se dando bem. Nós não somos pessoas que entram em conflito, literalmente!

Luke Newton: E há bastante desse elemento [de conflito] com os pares dessa temporada! É difícil com a Elouise. As cenas de baile são como uma maratona! Entramos em um set deslumbrante, e você é meio que engolido por isso. Mesmo que seja uma cena de baile que dure cinco minutos, nós a filmamos por mais de uma semana. Há centenas de pessoas em uma única sala.

Nicola Coughlan: Eles têm um guindaste para a câmera, então demora uma eternidade para as coisas começarem a rodar! Também penso que somos pessoas muito introvertidas, então estar com essa quantidade enorme de pessoas, por tanto tempo, deixa você meio drenada. Mas aí você assiste a temporada e tudo de repente se torna tão incrível. Vale tanto a pena!

CLAUDIA: Nicola, durante a terceira temporada, há um certo momento em que a sua personagem tenta se encaixar para ser aceita. Em sua vida pessoal, você já sentiu que precisou se encaixar para ser aceita? E como você conseguiu quebrar essa maneira de pensar?

Nicola Coughlan: Ninguém havia me perguntado isso antes! É sempre animador receber perguntas novas! Mas sim, quando eu tinha 20 e poucos anos… Sabe, eu cresci durante o ano da ‘Manic Pixie Dream Girl’ [personagem feminina estereotipada que existe completamente em função do protagonista homem], e eu pensava: eu deveria ser assim! Mas depois, eu superei isso. Graças a Deus! Você não deveria se moldar para se tornar a versão de algo que é apenas uma ideia! Você precisa acolher quem você é. Eu sou uma garota comum. Eu amo assistir reality shows, bem longe dessa merda ‘Manic Pixie Dream Girl’! [Risos]. Eu sou quem eu sou!

CLAUDIA: Um dos temas principais de Bridgerton é a fofoca! Então, qual foi a fofoca mais controversa ou maluca que já contaram sobre vocês na imprensa ou em suas vidas de forma geral?

Luke Newton: Meu Deus! Elas estão todas passando pela minha mente e estou pensando: ‘Não, não compartilhe isso’.

Nicola Coughlan: Eu sei! Bom, há coisas que não irei revelar, mas li alguns artigos sobre o Luke que definitivamente não são verdadeiros. Fiquei com vontade de te defender! Mas sabe, são declarações vazias. Muitas das coisas que vi sobre você não são verdadeiras.

Luke Newton: Não consigo escolher uma ainda. Talvez lugares que as pessoas pensem que frequentamos, mas literalmente nunca fomos lá?

Nicola Coughlan: Sim! Aquelas manchetes como: ‘Flagrados num restaurante’. E eu penso: ‘Eu nunca fui lá em minha vida!’. Você só viu uma mulher baixinha! [Risos].

CLAUDIA: E ainda nesse assunto, como vocês lidam com a pressão da fama e tudo que a acompanha?

Luke Newton: É um trabalho em progresso, com certeza!

Nicola Coughlan: Eu me iludo todas as vezes que a série retorna… Penso que as coisas não irão mudar, mas elas mudam. Eu acordei em uma certa manhã e a Jennifer Lopez estava me seguindo no Instagram! Eu pensei: ‘Isso é loucura! Isso é insano!’. Como ela sabe quem eu sou? [Risos]. Eu sou realmente assim, é esquisito! É engraçado pois nós dois, quando não estamos fazendo tudo isso, apreciamos ter uma vida discreta. Minha vida não é tão excitante, e eu gosto de manter dessa maneira!

Luke Newton: Eu penso que é algo que ainda estou aprendendo a lidar. Obviamente, a terceira temporada acabou de sair há alguns dias, então estamos no meio do redemoinho. Porém, há algo reconfortante em saber que isso, em algum momento, dá uma diminuída, sabe? É esmagador por um curto período de tempo, e depois, o próximo seriado de sucesso da Netflix é lançado, e o foco do público muda!

Nicola Coughlan: É, estamos meio que no olho do furacão agora, mas sabemos que, nas próximas temporadas, o foco será em outra pessoa, então isso é muito legal. Acho que se tivéssemos que manter isso por todas as temporadas, eu não aguentaria! Nós temos nosso pequeno momento, e depois, passamos a tocha para outra pessoa.

Assista a entrevista na íntegra:

Trailer da 2ª parte da terceira temporada

Os últimos episódios da terceira temporada de Bridgerton serão liberados no dia 13 de junho, respondendo uma das grandes dúvidas do atual arco: será que Penelope Featherington e Colin Bridgerton ficarão juntos? Bom, ao que tudo indica, o trailer dá algumas pistas acerca dessa e outras teorias. Confira a seguir:

