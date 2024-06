Bridgerton: Fãs revelam que 3ª temporada movimentou sua vida sexual

Os comentários não param por aí. “O fim de semana passado inteiro foi cheio de momentos sensuais, cancelamos todos os outros planos, pedimos comida pelo aplicativo e não fizemos nenhuma tarefa doméstica”, disse uma usuária da plataforma. “Fiquei chocada. Acho que esta temporada é ótima para casamentos.”

“Juro que isso nunca aconteceu neste nível antes. Meu marido está muito grato por Bridgerton. Ele viu a cena da carruagem comigo pelo menos 10 vezes”, afirmou outra.

“Sim, Bridgerton também fez coisas maravilhosas pelo meu relacionamento. Estou realmente carente de muito mais. Tenho medo pela PT 2 e pelo meu namorado. Ele não sobreviverá”, diverte-se mais uma fã da série.

Trailer da 2ª parte da terceira temporada

Os quatro últimos episódios da terceira temporada de Bridgerton serão liberados no dia 13 de junho, respondendo uma das grandes dúvidas do atual arco: será que Penelópe Featherington e Colin Bridgerton ficarão juntos? Confira a seguir:

