Receita fácil: caldo verde é opção aconchegante para o outono

Para quem busca praticidade e conforto durante o outono, a receita de caldo verde é a pedida certa para dias de pressa, mas sem deixar uma alimentação saudável e saborosa de lado.

Esse tipo de sopa é um prato tradicional português, originário da região norte do país, que conquistou paladares no mundo todo. Sua simplicidade e sabor marcante o tornam uma escolha perfeita para um dia de clima ameno.

Com base em batatas, couve e linguiça, o caldo verde apresenta variações regionais, mas a essência se mantém: um caldo cremoso de coloração verde, enriquecido com linguiça calabresa ou portuguesa fatiada. A receita tradicional leva ingredientes básicos, mas o segredo está na qualidade dos produtos e no preparo cuidadoso.

Benefícios do caldo verde

Entre os benefícios dessa receita para a saúde, está o fato de ser feita com ingredientes ricos em nutrientes. As batatas, por exemplo, fornecem energia e carboidratos complexos, enquanto a couve é rica em vitaminas e minerais, como vitamina C, ferro e cálcio. A linguiça agrega proteínas e sabor.

Já para o dia a dia, uma vantagem do caldo verde é sua versatilidade, já que a receita pode ser adaptada ao gosto pessoal, com adição de outros ingredientes como cenoura, alho-poró ou ovo escalfado.

Continua após a publicidade

Receita de caldo verde

Ingredientes:

500g de batatas descascadas e cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 linguiça calabresa ou portuguesa fatiada

4 xícaras de caldo de legumes ou água

2 xícaras de couve manteiga picada

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite de oliva extra virgem a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem macios. Adicione a linguiça e cozinhe até dourar. Acrescente as batatas e o caldo de legumes ou água. Leve para ferver e cozinhe até as batatas ficarem macias. Retire do fogo e bata no liquidificador até obter um creme homogêneo. Retorne o creme para a panela e adicione a couve manteiga. Cozinhe por mais alguns minutos até a couve murchar. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Sirva quente, com rodelas de linguiça e um fio de azeite de oliva extra virgem.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.