Receita: 3 versões imperdíveis de bolo de brigadeiro

O bolo de brigadeiro é uma receita que transcende o paladar, afinal, impossível provar uma garfada dessa sobremesa e não evocar uma conexão com a infância e a memória afetiva.

A receita, muitas vezes passada de geração em geração, é infalível para qualquer momento do dia: seja no café da manhã, sobremesa após uma refeição ou até para acompanhar um cafezinho no meio da tarde.

E já que cada um tem sua receita própria de bolo de brigadeiro, a seguir, trazemos três preparos imperdíveis em versões bem diferentes: uma recheada, outra prática com achocolatado e uma receita com ingredientes mais saudáveis, ensinada pela confeiteira Isabela Akkari. Confira:

3 receitas imperdíveis de bolo de brigadeiro

Receita de bolo de chocolate recheado de brigadeiro

*Receita cedida pela Tastemade

Ingredientes

1 ovo

1 xícara de açúcar + 1 xícara para a cobertura

1 xícara de leite + ¼ xícara para a cobertura

⅓ xícara de óleo

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 xícaras de farinha de trigo

½ xícara de cacau em pó

1 colher (sopa) de fermento químico

1 xícara de achocolatado

50g de manteiga

½ xícara de granulado de chocolate

Modo de preparo

Com o auxílio de um fouet, bater o ovo com 1 xícara de açúcar. Adicione 1 xícara de leite, o óleo e a baunilha. Juntar a farinha, o cacau e o fermento. Dispor em uma forma untada e polvilhada com cacau em pó e assar em forno preaquecido a 250 graus por, aproximadamente, 25 minutos ou até que o palito saia limpo. Depois de frio, cortar o bolo ao meio, rechear com o brigadeiro, cortar as bordas e cortar em pedaços quadrados. Reservar na geladeira. Misturar 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado, ¼ xícara de leite e 50g de manteiga em uma panela em fogo baixo, quando ferver, mexer por um minuto e desligar o fogo. Espalhar a cobertura sobre o bolo, polvilhar com o granulado e servir.

Bolo prático de brigadeiro com achocolatado

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de achocolatado em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

1 e 1/2 xícara de açúcar

3 ovos grandes

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

Para o brigadeiro

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa de achocolatado em pó

1 colher de sopa de manteiga sem sal

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma redonda de cerca de 24 cm de diâmetro com manteiga e achocolatado em pó (ou farinha de trigo) para evitar que o bolo grude. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o achocolatado em pó, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal. Em outra tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara e fofa. Adicione o leite, o óleo vegetal e a essência de baunilha e misture bem. Aos poucos, adicione os ingredientes secos à mistura líquida, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Enquanto o bolo assa, prepare o brigadeiro: em uma panela, misture o leite condensado, o achocolatado em pó e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até que o brigadeiro comece a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve para esfriar. Quando o bolo estiver pronto, retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após o bolo esfriar, desenforme-o e cubra com o brigadeiro. Você pode decorar o bolo com chocolate granulado, raspas de chocolate ou até mesmo colocar algumas cerejas em cima.

Receita de bolo de chocolate com brigadeiro de cacau

*Receita da confeiteira Isabela Akkari

Ingredientes

Para a massa

40 gramas de cacau em pó belga

130 gramas de açúcar de coco

100 gramas de farinha sem glúten

1 colher (chá) de fermento químico

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1/2 colher (chá) de goma xantana

85 mililitros de leite de amêndoas

Suco de 1/2 limão

40 mililitros de óleo de coco

60 mililitros de café forte

1 ovo

1 colher (chá) de extrato de baunilha

Para o brigadeiro de cacau

1/2 xícara (chá) de leite vegetal

2 colheres (sopa) de cacau em pó belga

1 colher (sopa) de óleo de coco

2 colheres (sopa) de açúcar de coco

250 gramas de chocolate 70% sem lactose

Modo de preparo

Prepare a massa Na batedeira, em baixa velocidade, misture os ingredientes secos. Em uma vasilha, misture o leite de amêndoa e o suco de limão. Junte à batedeira com os demais ingredientes. Aumente a velocidade e bata por cerca de dois minutos ou até obter uma massa homogênea. Transfira para duas fôrmas de fundo removível com cerca de 20 centímetros de diâmetro, untadas com óleo de coco e polvilhadas com cacau belga. Alise a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por meia hora ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia ligeiramente úmido. Deixe esfriar. Prepare o brigadeiro de cacau Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo até desgrudar do fundo do utensílio. Desenforme as massas e, com o auxílio de uma espátula, cubra uma delas com uma quantidade generosa de brigadeiro. Disponha a outra massa por cima e cubra todo o bolo com o brigadeiro restante. Decore com lascas ou raspas de chocolate meio amargo na superfície.