Fácil! Como fazer chantininho para decorar bolos e doces

Chantilly já é uma delícia, mas e com leite em pó? Foi com essa pergunta que inventaram o chantininho, bastante usado em cobertura de bolos e doces e uma excelente opção para quem não gosta do sabor tradicional.

Mas como preparar sem que fique ruim? O confeiteiro Ricardo Daudt, vencedor da quarta temporada do reality culinário Bake Off Brasil e autor do livro Confeitaria Sem Mistérios, explica à CLAUDIA os segredos.

“O chantilly é um creme que resseca muito fácil e exige alguns cuidados para não rachar ou comprometer a decoração e beleza dos bolos. Também não pode ser batido em velocidade alta, e sim sempre em velocidade média, para não ‘estressar ‘ o creme”, aconselha. À frente de uma confeitaria que leva seu nome em Moema, na zona Sul de São Paulo, Daudt lembra também que é importantíssimo o chantilly estar muito gelado, com no mínimo 12 horas de geladeira. “No chantininho, o leite em pó é acrescentado para estabilizar o creme. Também pode ser adicionado glacê real e, após bater na batedeira, pode ser hidratado com leite condensado ou até mesmo o próprio chantilly líquido”, explica.

Receita de Chantininho: Ingredientes 1 litro de chantilly bem gelado

100g de glacê real em pó

120g de leite em pó integral

leite condensado gelado para hidratar Modo de preparo Coloque os 3 primeiros ingredientes na tigela da batedeira e misture bem para dissolver os secos (use o batedor globo da batedeira para misturar e dissolver, com a batedeira desligada). Bata em velocidade média até o ponto de chantilly firme. O ponto de uso do chantininho é quando ele fica liso, brilhante e sem bolhas. O confeiteiro dá algumas dicas. “Se você passar muito do ponto no batimento, mais trabalho terá para hidratar e corrigir. Use o leite condensado para hidratar e deixar o chantilly mais liso, porém tome cuidado com a quantidade, para não amolecer demais”, diz ele. A recomendação é fazer “sempre a hidratação com leite condensado após a coloração com corante soft gel, pois o próprio corante já hidrata também. Dependendo da quantidade de corante em gel que colocar, nem precisa colocar o leite condensado”. Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA Continua após a publicidade Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters: Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve. Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve. Acompanhe o nosso Whatsapp Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp. Acesse as notícias através de nosso app Continua após a publicidade Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.