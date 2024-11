Brigatone: aprenda a fazer receitas de brigadeiro de panetone

Com a aproximação do Natal, já surge aquela vontade de se esbaldar nos clássicos panetones, sejam eles de frutas ou chocolate. Para quem adora essa pão natalino, vale ir até além: você já ouviu falar em brigatone?

O brigadeiro feito com sabor de panetone é uma maneira prática, divertida e simples de incrementar o sabor do Natal ao docinho brasileiro. A seguir, você confere duas versões desse ideia criativa para a ceia ou até para fazer uma renda extra. Confira:

Receita de brigatone recheado

*Receita do perfil @dikadanaka

Ingredientes

1 lata de leite condensado

3 colheres (sopa) de creme de leite

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

100g de chocolate ao leite picado

½ colher (sopa) de manteiga

½ colher (sopa) essência de panetone

1 fatia de panetone de frutas ou chocolate

¼ xícara de açúcar cristal na cor verde

¼ xícara de açúcar cristal na cor vermelha

Modo de preparo

Em uma panela, acrescente o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó, o chocolate ao leite, a manteiga e a essência de panetone. Misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar em ponto de enrolar, desgrudando do fundo da panela. Transfira para um recipiente e deixe esfriar. Quando estiver frio, unte as mãos com manteiga e modele os brigadeiros, recheando com um pedaço pequeno de panetone. Empane no açúcar cristal colorido e está pronto!

Confira os detalhes no vídeo:

Receita de brigatone com massa de frutas cristalizadas

*Receita do perfil @brigadeirosdeumcasal

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher (chá) de margarina

1 colher (chá) de essência de panetone

1/5 xícara de frutas cristalizadas e uva passa

Leite em pó para finalizar (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela, fora do fogo, acrescente o leite condensado, o creme de leite e a essência de panetone. Misture bem. Leve ao fogo médio/alto, mexendo sempre, até a massa criar consistência de brigadeiro e desgrudar do fundo da panela (cerca de 12 minutos). Quando chegar ao ponto de enrolar, desligue o fogo e acrescente as frutas cristalizadas e uva passa. Mexa até as frutinhas estarem todas incorporadas à massa. Transfira para um plástico filme e deixe esfriar em temperatura ambiente (para acelerar o processo, leve à geladeira). Enrole os brigadeiros e passe cada um deles no leite em pó – passe pela peneira para retirar o excesso. Coloque os brigadeiros em forminhas e finalize com uma fruta cristalizada por cima. Está pronto!

Confira os detalhes no vídeo:

