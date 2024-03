Janaína Torres é eleita a melhor chef do mundo pelo 50 Best

Janaína Torres foi eleita a melhor chef mulher do mundo pela premiação 50 Best nesta quinta-feira (21). A chef de São Paulo, responsável por comandar A Casa do Porco, foi descrita pela instituição como uma “carismática chef brasileira que está democratizando o mundo da alta gastronomia”.

A chef, que foi capa de CLAUDIA em setembro de 2022, é proprietária do restaurante A Casa do Porco, do Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos em São Paulo. Além de coproprietária dos empreendimentos com Jefferson Rueda, a chef é figura central no movimento da gastronomia social do Brasil.

William Drew, Diretor de Conteúdo do prêmio The World’s 50 Best Restaurants, afirmou sobre o prêmio: “É um verdadeiro privilégio anunciar que a incomparável Janaína Torres foi eleita The World’s Best Female Chef 2024. Sua contribuição para estabelecer o Brasil como uma força de liderança na indústria gastronômica global não pode ser subestimada, e seus projetos filantrópicos destacam um compromisso contínuo com sua comunidade. Este prêmio é em reconhecimento ao seu talento e profundo compromisso em promover mudanças positivas”.

Em outubro do ano passado, Janaína foi anunciada como a vencedora do prêmio Latin America’s Best Female Chef 2023 – título que elege a melhor chef mulher da região. Em 2023, a premiação do 50 Best foi realizada pela primeira vez no Brasil, com o Rio de Janeiro como cenário. Na ocasião, a chef esteve presente na capital carioca para uma homenagem durante a celebração.

Durante a celebração, A Casa do Porco levou 4ª posição do ranking de melhores restaurantes da Amérina Latina.

Melhor chef mulher de 2024 pelo 50 Best

Além do reconhecimento na gastronomia, o trabalho social de Janaína Torres foi destaque na premiação. Ela já trabalhou com o governo de São Paulo treinando cozinheiros de escolas para ajudar a melhorar a nutrição de 1,8 milhão de crianças em apenas quatro anos.

Durante a pandemia, a chef envolveu sua comunidade, mobilizando milhares de chefs e trabalhadores brasileiros do setor de hospitalidade para pressionar o governo em busca de apoio financeiro vital para o setor.

“Ela não apenas lidera a cozinha do super popular A Casa do Porco em sua cidade natal, São Paulo, como também consegue supervisionar uma série de outros estabelecimentos de hospitalidade, além de atuar em campanhas sobre questões como educação alimentar, acessibilidade gastronômica e inclusão social”, descreve o comunicado oficial da premiação.

Em 2019, Janaína figurou no ranking dos 50 melhores do mundo. Envolvida em nobres causas, foi destaque por sua colaboração no projeto de melhoria da merenda escolar e atuação em campanhas por socorro à indústria da hospitalidade na pandemia.